В Костанае по этому делу в ноябре 2023 года осудили Николая БУХАРИНА, который тоже был руководителем структурного подразделения этой компании. Его признали виновным в хищении денежных средств в особо крупном размере и назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колония-поселение). Также он должен был выплатить потерпевшим более 100 млн тенге.

Николай Бухарин на процессе в суде № 2 Костаная /Фото из архива "НГ"

Сам Бухарин вину не признал, намеревался обжаловать приговор, а в прениях заявил:

- "Финико" не являлась пирамидой, а я никого не обманывал.

Как сообщила сегодня, 5 июля, пресс-служба Генеральной прокуратуры РК, сотрудники этого ведомства и Интерпола Министерства внутренних дел при содействии Посольства Республики Казахстан в Армении экстрадировали гражданку Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за руководство финансовой пирамидой.

"В период 2019 - 2021 годы подозреваемая руководила структурным подразделением финансовой пирамиды «Finiko» в Костанайской области, в результате чего четыре десятка потерпевших были обмануты на общую сумму свыше 167 млн тенге. Часть участников преступной группы ранее уже были осуждены к различным видам наказания, а злоумышленница после совершения преступления скрылась в Армении, где и была задержана", - говорится в сообщении.

Подозреваемая водворена в следственный изолятор Актау.

За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 с конфискацией имущества с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.