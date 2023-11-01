Уголовное дело в отношении Николая БУХАРИНА продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 1 ноября. Весь день шли прения, а вечером судья огласил приговор.

- С декабря 2019 года по июнь 2021 года Бухарин по предварительному сговору с неустановленными лицами, движимый жаждой легкой наживы, удостоверившись в исправной работе проекта «Финико» на территории Казахстана, понимая, что деятельность ее преступная, ради быстрого обогащения начал руководить структурным подразделением «Финико», - выступил в прениях государственный обвинитель Дуйсен ШАКИРОВ. - В целях хищения денежных средств в особо крупном размере, Бухарин обогащал одних участников за счет других. Посредством социальных сетей привлекал вкладчиков и распространял ложную информацию, офис снял в здании «Версаль». Потерпевшими по делу проходят 34 человека, которые отдали Бухарину свыше 183 млн тенге. Обманутые граждане не сомневались в законной деятельности «Финико» из-за ее широкого распространения.

Прокурор также привел показания нескольких потерпевших, которые рассказывали, как отдавали деньги Бухарину. Они говорили, что не подписывали никаких финансовых документов о передаче денег, хотя у некоторых суммы переводом равнялись от 20 млн до 98 млн тенге.

Государственный обвинитель заявил, что вина подсудимого полностью доказана, и просил назначить ему 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности (колония-поселение). А также просил лишить Бухарина права занимать должности в финансовой сфере сроком на 5 лет и выплатить ущерб, причиненный потерпевшим.

- Свою вину я не признаю, Финико не являлась пирамидой, а я никого не обманывал, - коротко сообщил в прениях Бухарин.

Его адвокат Илья ЛУНЕВ выступал уже после обеда. Его речь продолжалась почти 2 часа. Для убедительности даже принес в зал судебного заседания стенд, на котором нарисовал пирамиду, чтобы наглядно объяснить, как она работает.

Адвокат Илья Лунев наглядно объяснял, почему «Финико» нельзя считать финпирамидой

- Наверху пирамиды стоит три каких-нибудь товарища, которые хотят обогатиться за счет трех других товарищей, для чего их и привлекают, - пояснял адвокат. - Но в случае с Бухариным этого главного признака финансовой пирамиды - обогащение одних за счет других - не было. Бухарин помогал людям переводить деньги в криптовалюту и брал за это свой процент. Считаю, что обвинение не доказало, что «Финико» - это пирамиды. Остался и другой важный вопрос: «Где деньги?» Бухарин не обогатился, а деньги исчезли, но их никто не нашел и не ищет.

Лунев отметил, что иски нужно подавать организаторам финансовой пирамиды, которые давно задержаны в России. Им предъявлено обвинение по статье о мошенничестве, но если это мошенничество, то структурное подразделение в Костанае вообще не причем - Бухарин должен был получать от организаторов долю, но этого не было, а организаторы даже не знакомы с ним, о чем они и заявили.

- Что касается автомобиля Бухарина с наклейками «Финико», то это ничего не значит, - сказал Лунев. - Я лет 5 ездил на автомобиле с портретом Че Гевары. И что, меня можно было обвинить в том, что я готовлю переворот в Казахстане?

Адвокат попросил оправдать своего подзащитного.

Николай Бухарин в последнем слове назвал потерпевших «так называемыми потерпевшими», потому что, по его словам, он не понимает, «что они потерпели».

- Они так же, как я, обменивали деньга на криптовалюту, я им просто помогал и брал за это процент, как любой берет деньги за работ. Их деньги я себе не присваивал, - пояснил подсудимый. - Я сам потерял 10 млн тенге. Вину полностью не признаю.

Примерно через час после прений огласили приговор.

- Признать Бухарина виновным и назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности (колония-поселение), - огласил судья Мерей АМАНЖУЛОВ. - А также на 7 лет лишить Бухарина права занимать должности в финансовой сфере. Иски потерпевших признать в полном объеме.

Судья долго перечислял фамилии всех потерпевших, подавших иски, и требуемые ими суммы, которые должен вернуть Бухарин. Общая сумма превысила 100 млн тенге. А также разъяснил приговор, добавив, что посчитал подсудимого виновным, а «Финико» - финансовой пирамидой.

- Мы будем обжаловать приговор во всех инстанциях, - сразу сказал Николай Бухарин. - Он незаконный, и я с ним полностью не согласен. И еще вы обещали откорректировать иски потерпевших, да и многое, что оставляли на потом, но так и не сделали...

После приговора Николая Бухарина обняла его сестра

Приговор в законную не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ