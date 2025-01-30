На первом заседании прокурор Жомарт ЕЛЕУСЕНОВ перечислил признаки финансовых пирамид. К третьему заседанию выявись общие пути попадания потерпевших в эту конструкцию - их привлекли хорошо знакомые люди, родственники или друзья, за домашним чаепитием. Похоже, не все деловые решения, предлагаемые на бизнес-ланчах и коктейльных вечеринках, стоит принимать. Или тут дело именно в месте трапезы? Обедаешь в кафе, и собеседник предлагает что-то рабочее, но стоит переместиться в свой дом и напротив тебя - участник финансовой пирамиды?

Кроме шуток, Алтынбек ОМАРОВ - уже третий потерпевший, которого в схему подсудимой Людмилы ТРОФИМОВОЙ привлёк человек, не вызывающий подозрений. С пирамидой его сосватал сват.





Людмила Трофимова и общественный защитник Мария Трофимова (лица скрыты по их ходатайствам) / Фото из архива "НГ"



Людмила Трофимова руководила костанайским подразделением Finiko с 2019 по 2021 год. Её обвиняют по ч. 3 ст. 217 УК РК (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой). Сумма ущерба - более 162 млн тенге. В деле 36 потерпевших.

Согласно материалам дела, деньги сразу подвергались процедуре биткоин-миксера, усложняющей отслеживание транзакций в системе Bitcoin, и оседали у организаторов пирамиды. Некоторая часть направлялась на выплаты дивидендов с целью создания видимости исполнения принятых обязательств. Вкладчик приобретал биткоины, USDT (цифровые валюты - "НГ") и переводил их в систему, а программа, разработанная Finiko, переводила биткоины в USDT и цифроны. Цифрон - это единица измерения, придуманная основателями Finiko и приравненная к $1.

Процесс по делу о Finiko в своём роде уникален. Освещение судов над виновниками ДТП или убийцами мало чем полезно читателям в прикладном смысле. Как поможет спастись от ножа судебное описание длины и толщины орудия, сплава или мотивов преступления? Да и вещи это часто спонтанные и непредсказуемые. Но в деле Finiko люди системно, по несколько раз и по своей воле приносили Трофимовой наличные. После множества презентаций и чаепитий и такого же множества опровержений этой агитации во всевозможных финансовых ликбезах. То есть, в случае пирамид у людей есть куча времени и пространства для манёвра, нужно только знать ответ на один единственный вопрос - как же всё-таки попадают в финансовые пирамиды?

И лучше всего на этот вопрос отвечают истории потерпевших, которые в самых важных местах повторяют друг друга.

Прокурор Жаслан Ербатыр слушает показания Алтынбека Омарова

- Захожу на сайт, смотрю в YouTube, - рассказал потерпевший Алтынбек Омаров сегодня, 30 января. - Мне показалось, что это не мошенничество. Встретились со сватом. Показал мне приложение. Я начинаю изучать, читаю отзывы. Они (основатели Finiko - "НГ") по всей России, по регионам ездят, собирают огромные залы людей. Я подумал: если бы это было незаконно, наряд ли дали бы им заниматься этой деятельностью, тем более в таком масштабе. Сват мне небольшую презентацию предоставил, зашли ко мне домой, чай попили.

За несколько визитов в офис Трофимовой Омаров оставил у неё и так и не вернул более $20 000. Что интересно, исковых требований он не заявил ни тогда, ни сейчас.

- Сейчас материальные претензии имеете? - спросил адвокат подсудимой Дмитрий КУЧЕНКОВ.

- Нет. Я отпустил всё. Если с этим жить, можно с ума сойти. У меня был стресс сильный, когда я осознал, что этих денег не будет. А это было больше $20 000. Мне страшнее всего было сказать жене, что мы потеряли эти деньги, что наша семья осталась без этих денег.

До третьего заседания казалось, что все потерпевшие пострадали независимо друг от друга в разное время - сидящими вместе и болтающими можно было заметить разве что членов семьи Турмагамбетовых, которые вложились в Finiko по примеру отца. Но 30 января из потерпевших стала выстраиваться цепочка рефералов, людей - заманивших друг друга снизу вверх по пирамиде за получением выгоды от привлечённых.

Если Алтынбека Омарова привлёк его сват, то уже сам Омаров привлёк Сергея Сархадова, которого допросили на первом заседании. Вызовут ли в суд свата в качестве потерпевшего? Продлится ли эта цепочка или, может быть, откроется новая из других потерпевших?

Допросы продолжатся 31 января.

Фото автора