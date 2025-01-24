Айкумыс ТУРМАГАМБЕТОВА сообщила в суде, что взяла в кредит $1 150 и принесла деньги подсудимой Людмиле Трофимовой. А также привлекла в пирамиду сноху и тётю. По словам потерпевшей, началось с вопроса Трофимовой: "Что ты хочешь? Твоя мечта?"

Мечтой Айкумыс была квартира.

Людмила Трофимова руководила костанайским подразделением Finiko с 2019 по 2021 год. Её обвиняют по ч. 3 ст. 217 УК РК (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой). Сумма ущерба - более 162 млн тенге. В деле 36 потерпевших.

Людмила Трофимова, её дочь и общественный защитник Мария Трофимова (лица скрыты по их ходатайствам) и адвокат Дмитрий Кученков

Согласно материалам дела, деньги сразу подвергались процедуре биткоин-миксера, усложняющей отслеживание транзакций в системе Bitcoin, и оседали у организаторов пирамиды. Некоторая часть направлялась на выплаты дивидендов с целью создания видимости исполнения принятых обязательств. Вкладчик приобретал биткоины, USDT (цифровые валюты - "НГ") и переводил их в систему, а программа, разработанная Finiko, переводила биткоины в USDT и цифроны. Цифрон - это единица измерения, придуманная основателями Finiko и приравненная к $1.

Айкумыс Турмагамбетова - дочь Аманболгана Турмагамбетова, который вложил в Finiko $7 000. Он узнал о программе от соседа за общим застольем и рассказал дочери.



- Про компанию Finiko я узнала от родителей, - сообщила потерпевшая сегодня, 24 января. - Им рассказал наш сосед, когда приходил в гости. Оказывается, приезжала Людмила Трофимова и провела презентацию дома у соседа. После этой презентации мы с папой приехали в город в гостиницу "Турист" (подсудимая арендовала там кабинет - "НГ"). Она мне рассказала про Finiko. Первый вопрос, который она мне задала: "Что ты хочешь? Твоя мечта?" Как молодой девушке, мне хотелось иметь квартиру личную. Она мне сделала расчёты, сколько я должна буду вложить туда. Так как у меня денег не было, я взяла кредит, недостающую сумму мне ещё дал отец. Вложила $1 150.

Стороны долго выясняли, могла ли потерпевшая вывести цифроны, поступавшие на её криптокошелёк после передачи денег Трофимовой. И если могла, то почему не вывела. Вопрос о наличии технической возможности выводить деньги всё ещё остаётся открытым и усложнился тем, что сайт и приложение Finiko закрылись после обрушения пирамиды. А вот мотивацию держать цифроны до победного Турмагамбетова объяснила:

- Трофимова мне сказала: "Можешь положить на полгода, но если ты продержишь ещё, сумма увеличится". А, как говорят, хочется всё больше и больше. Когда я спросила, как мы деньги снимем, она сказала: "Это потом. Когда деньги ваши поступят, я вам объясню".

- То есть, она вас отговаривала от вывода денег? - спросил второй прокурор по делу Жаслан ЕРБАТЫР.

- Да, отговорила.

- Вы кого-нибудь под себя подписали? - спросил адвокат подсудимой Дмитрий КУЧЕНКОВ.

- Сноху Рыскуль, потому что у неё ребёнок больной. И сказала тёте. Она не верила. Я говорю: сходи в "Турист", презентацию послушай. Она послушала и подписалась.

- В скриншоте криптокошелька указано, что оплата ежемесячно падала 261 цифрон с 15 апреля. 4 месяца если приходили, по сути эти же деньги (вложенная Турмагамбетовой сумма - "НГ") и пришли. Почему вы их не выводили?

- Никуда я не снимала. Мне как Людмила Трофимова сказала: "Пусть полежат там, пусть крутятся..."

- Малознакомый человек вам говорит, как делать, вы не контролируете кошелёк, то есть очень легко прощаетесь с деньгами, - заявила дочь подсудимой и её общественный защитник Мария ТРОФИМОВА.

- Думала, у неё-то больше опыта, чем у меня, - ответила Актолкын.

Допрашивать потерпевших продолжат 30 января.



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