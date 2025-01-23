В Костанае, например, на рынке ОРТ цена на него с первой недели нового года выросла на 30%. Если 7 января за килограмм картофеля просили 190 тенге, то 18 января - уже 250-265 тенге, и цена не падает. В магазинах, которые работают со стабфондом, есть картошка среднего качества по 150-160 тенге. Крупнее и лучше стоит дороже, мытая в сетках - более 340 тенге. В чем причины ценового скачка, «НГ» спросила у главы Союза картофелеводов Казахстана Байжана УАЛХАНОВА. Союз объединяет овощеводов страны, в том числе костанайских.

21 января. Супермаркет «Тамаша». В 18 часов социальный картофель по 160 тенге в наличии

- Комментируя 21 января причины сложившейся ситуации, заместитель председателя Комитета торговли министерства торговли и интеграции Ернур Жаутикбаев заявил, что в РК в этом году «очень большой экспорт по картофелю»: 600 тыс. т против 400 тыс. т в прошлом году. Упоминался также возросший спрос со стороны соседних стран, особенно Узбекистана. При этом подчеркивалось, что товарный картофель в Казахстане есть в достатке, стабфонды тоже запасли его, то есть о дефиците речи нет. Однако в середине января правительство ввело на полгода запрет на экспорт картофеля. Нелогично как-то. Что скажете от лица производителей по сложившейся ситуации, Байжан Нурбаевич?

- Экспорт вырос, конечно. Не сказал бы, что кардинально. Но осенью у нас действительно цена была очень привлекательная для импортеров. Наши производители начали продажи со стартовой цены в 70 тенге (за килограмм) с поля, со складов соответственно - 100-105 тенге.

- Читала разъяснения, что есть сомнения все-таки в количестве заложенного картофеля, который к тому же плохо хранится, так как собран с переувлажненных полей в северных регионах, пострадавших от паводка. Прокомментируете?

- Примерно четверть урожая прошлого года из-за фитофтороза не попала на склады, хотя где-то, возможно, вошла в отчетность по собранному урожаю. Это не значит, что картофель выбросили, просто производители продавали его осенью первым и по низкой цене, то есть старались не брать на хранение. Но дефицита местного картофеля в Казахстане точно нет.

Тот же магазин, картофель мытый, упакованный в сетки - 345 тенге



- А на что тогда среагировала торговля?

- Большое количество праздничных, то есть нерабочих дней выпало на конец прошлого года и начало нового. Спрос на продукты в праздники высокий, образовался определенный дефицит. Ритейлеры воспользовались этим и цены подняли. Особенно это имело место на юге. А, пока такая хорошая цена там сформировалась, СМИ тоже по этому поводу внесли свою лепту, распространили информацию. Север, в свою очередь, цены поднял. И когда в начале января оптовики приехали с юга в северные области за очередными партиями картофеля, их уже ждала новая цена. Это вполне объяснимо. Когда производитель видит, что цена картофеля в Шымкенте - 370 тенге, а он отпускает со склада по 100 тенге, он стремится увеличить свою долю маржи. Правильно? Первая причина роста цен была такой. Но выше 230-240 тенге отпускная цена массово не росла. И, когда мы говорим о цене 240-250, речь идет о премиальном картофеле - крупном столовом, а не о миксе, то есть смеси. По нашим данным, миксовый картофель как отпускался производителями по цене от 105 до 170 тенге, так и отпускается. Другое дело, когда торговля покупает миксы и некоторое количество крупного калиброванного картофеля, смешивает партии и выставляет все это по цене премиального продукта. Я считаю, это тоже неправильно. И здесь есть недоработка со стороны государственных органов, которые должны контролировать торговлю. Есть, кстати, предположение, что какое-то количество социального картофеля, которое было закуплено в стабилизационные фонды по низкой стоимости, через посредников ушло мимо супермаркетов на рынки по новым ценам, не социальным. Повторю, это только предположение. И эти вещи сейчас все проверяются антимонопольным ведомством.

- Приходилось слышать, что ценовой ажиотаж в некоторых городах возник еще и потому, что стабфонды не очень оперативно отреагировали на ситуацию.

- Что касается стабилизационных фондов, то есть мнение, что они в свое время решили придержать деньги вместо того, чтобы контрактоваться. Придержали и закупили картофель не в полном объеме. И сейчас его недостаточно. При этом хочу подчеркнуть, что наши производители (говорю, в частности, о членах Союза картофелеводов) добросовестно выполняют заключенные со стабфондами договоры. Но, естественно, при таких ценах на рынке, как сегодня, очень тяжело идут на увеличение объема поставок в эти фонды по низким ценам.

- Запрет на экспорт - мера, которую правительство традиционно применяет для защиты внутреннего рынка. Бизнес ее так же традиционно критикует. Полгода ограничений - это долго. Чем обернется для картофелеводов?

- Запрет был введен поспешно и необдуманно, похож просто на эмоциональную реакцию. Страдают все производители картофеля, в том числе те, кто добросовестно выполняет свои обязательства перед местными исполнительными органами. Я знаю фермеров в Караганде, которые лично развозят картофель по 105 тенге по супермаркетам, потом заходят в магазин и видят его на прилавке уже по 370 тенге. Кроме того, есть такой момент: увеличился объем потребления розницей. Розничная сеть на волне ажиотажа начала создавать запасы. Наши производители отмечают, что если прежде они в разных регионах развозили по заявкам от 30 до 50 т в неделю, то сейчас 80-130 т. То есть торговля что-то делает, предпринимает свои шаги, но госорганы по привычке контролируют производителей.

Отдельно отмечу: нам обидно читать комментарии о том, что фермеры получают господдержку и в то же время поднимают цену. Цену поднимают не фермеры. Мы на днях анализировали ситуацию в МСХ, и множество факторов указывает на то, что цена так ощутимо поднимается в результате действий ритейлеров, трейдеров, именно наших трейдеров. Элементарно: при цене 240 тенге с оптовых складов узбекские трейдеры развернулись и ушли. Для них эта цена непроходная в их стране. Узбекистан не настолько платежеспособен, чтобы за 240 тенге оптом закупать картошку в Казахстане. Это как раз по поводу влияния спроса соседних стран на формирование у нас возможного дефицита.

- А что бы, на ваш взгляд, помогло стабилизировать ситуацию сейчас и в будущем?

- Приведу красноречивый пример. 2 декабря 2024 года фермеры рассылали письма в социально-предпринимательские корпорации областей. Просили законтрактоваться с ними - предлагали цены на картофель от 105-120 тенге до 190 в апреле, то есть с нарастанием по месяцам. В апреле ведь к нам уже заходит ранний узбекский картофель, сбивая цену на местный, а пакистанский даже в конце марта. Так вот, ни одна СПК в 12 областях не отозвалась.

Кстати, хотел бы кое-что добавить по взаимоотношениям со стабфондами. Обязательства с ними, я считаю, должны быть двусторонними. Почему многие картофелеводы не идут на увеличение объемов поставок в фонды? Потому что в прошлом году, например, они законтрактовались по 100-110 тенге, а рыночная цена не поднималась выше 70 тенге. И фермерам пришлось возвращать деньги. Но мы считаем, что рыночные правила должны работать в обе стороны в равной степени. Если сейчас рынок поднял цены, а фермер вынужден/обязан по договору поставлять картофель по низкой цене, то этот же принцип должен действовать и в противоположной ситуации. То есть производитель не должен возвращать деньги по ранее заключенным договорам со стабфондами.

В прошлом году конъюнктура была такой, что большинство фермеров сработало если не по нулям, то с минусовой рентабельностью. А финансовые обязательства на них остались.

К тому же вы видите: тенге падает. Наши картофелеводы в ожидании новых цен - на средства защиты растений, на удобрения, на семена, а что касается картофеля, то они в большинстве своем импортные. Поэтому совершенно оправданно то, что люди стремятся продать произведенный ими товар дороже, выгоднее, чтобы сделать какой-то валютный запас перед посевной и в этом году при сложившейся достаточно хорошей цене погасить долговые обязательства.

Фото Галины КАТКОВОЙ