В Рудном на льду «Горняк арены» прошел второй матч заключительной домашней серии в рамках первого этапа чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2024/2025 - Pro Hokei Ligasy между командами «Горняк» и «Хумо».

Капитан «Горняка» защитник Александр Куршук против нападающего «Хумо» Василия Жилова / Фото pro.ligasy.kz

Состоявшаяся накануне первая встреча завершилась уверенной победой рудненского клуба со счетом 5:1.

Во втором поединке не смогли помочь своей команды сразу три лидера рудненского клуба - голкипер Владислав Нурек и нападающие Данила Барабаш и Оскар Юлбарисов.

Встреча началась довольно неожиданно для хозяев, в воротах которых уже на 30-й секунде побывала шайба. А ее автором стал защитник «Хумо» Станислав Боровиков, поразивший дальним броском по центру левый верхний угол ворот. До перерыва команды нанесли по семь бросков по воротам, но счет не изменился.

Во втором периоде «Горняк» было не узнать. Хозяева нанесли по воротам соперника всего три броска, позволив сделать это гостям 17 раз. При этом три броска хоккеистов ташкентского клуба стали результативными. Уже через минуту после начала второго игрового отрезка лучший бомбардир «Хумо» Вадим Кравченко удвоил преимущество своего клуба. В середине периода защитник гостей Марк-Эмиль Малышев воспользовался потерей шайбы рудничанами в своей зоне защиты и сделал счет разгромным. А еще через 17 секунд форвард «Хумо» Денис Лудцев в четвертый раз огорчил вратаря «Горняка» Владислава Тихонова. К концу периода страсти на льду стали накаляться, что привело к обоюдным удалениям. В составе «Горняка» пятиминутным штрафом за грубость и драку был наказан Руслан Утебаев, получивший также и 20-минтуный дисциплинарный штраф. А перед самым перерывом на две минуты на скамейку штрафников за подножку отправился еще один форвард хозяев Анатолий Шишов.

Опасный момент у ворот «Хумо» / Фото pro.ligasy.kz

И когда на четвертой минуте третьего периода за удар соперника клюшкой у рудничан был удален Евгений Степанов, то второй в составе гостей игрок по показателю «гол + пас» Вячеслав Литовченко реализовал большинство, поставив точку в матче - 0:5 (0:1, 0:3, 0:1).

Поделив в последней домашней серии регулярного чемпионата очки с ташкентским клубом, «Горняк» остался в турнирной таблице на пятом месте, имея в активе 42 очка после 36 игр. Но по набранным очкам его догнал «Алматы», сыгравший на четыре поединка меньше.

Оставшиеся четыре матча регулярного чемпионата рудничане проведут на выезде - 23 и 24 января в Усть-Каменогорске сыграют с возглавляющим турнирную таблицу «Торпедо», а 27 и 28 января в Павлодаре проведут матчи с аутсайдером «Иртышом».