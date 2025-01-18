В Рудном на льду «Горняк арены» стартовала заключительная двухматчевая домашняя серия в рамках первого этапа чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2024/2025 - Pro Hokei Ligasy между командами «Горняк» и «Хумо».

Ташкентский клуб перед этими встречами замыкал квартет сильнейших Открытого чемпионата РК, набрав 45 очков в 32 матчах, а рудничане, проведя на две игры больше, набрали 40 очков и занимали пятую строчку в турнирной таблице. А в первом двухматчевом противостоянии сезона, прошедшем в столице Узбекистана, команды поделили очки: в первом поединке «Горняк» уступил со счетом 3:4, а во втором взял убедительный реванш - 5:2.

В первом периоде первого матча в Рудном гости смотрелись предпочтительней, более чем в два раза больше нанеся бросков по воротам. Но вратарь «Горняка» Владислав Нурек со всеми 13 попытками справился. А вот один из шести бросков хозяев достиг цели, когда на 14-й минуте нападающий «Горняка» Владимир Кротов прошел через все зоны и в борьбе за шайбу с двумя игроками ташкентского клуба у правого борта неожиданно бросил по воротам, застав врасплох голкипера «Хумо» Глеба Моисеева.

Голкипер «Горняка» Владислав Нурек отразил в матче 35 бросков в створ / Фото pro.ligasy.kz

После перерыва инициатива перешла в руки хозяев, которые уже на третьей минуте второго периода реализовали первое же свое большинство. А автором заброшенной шайбы стал Данила Барабаш, точно бросивший слева в ближний верхний угол ворот после передач Оскара Юлбарисова и Александра Куршука.

На 28-й минуте гости сократили счет усилиями Данилы Карабаня. Однако до второго перерыва рудничане еще дважды поразили ворота «Хумо». Причем сделали это менее чем за минуту. Вначале на 37-й минуте, когда хозяева второй раз играли в большинстве, защитник «Горняка» Сергей Лазарев с левого края бросил шайбу в направление «пятачка» гостей, а Роман Поляничев попытался в касание переправить ее в ворота, но вратарь «Хумо» выручил команду. Отбитую шайбу тут же подхватил справа у ворот защитник «Горняка» Алексей Власкин и перевел ее налево Поляничеву, которому на этот раз удалось поразить ворота гостей в падении.

А через 50 секунд во время очередной атаки рудненского клуба Владимир Кротов из-за ворот сделал передачу к правому борту Валерию Гурину, который перевел шайбу к воротам открывшемуся перед ними Барабашу, переигравшему вратаря и оформившему дубль - 4:1.

Сразу же после этого гола в составе гостей произошла смена голкипера. Но рудничане сумели огорчить и занявшего место в воротах «Хумо» Егора Шпака. Произошло это на 55-й минуте после того, как Поляничев, получив шайбу после длинной диагональной передачи от Андрея Ревацкого, вошел вдоль правого борта в зону защиты гостей и точным пасом отправил ее к воротам Руслану Саввину, в касание переигравшему вратаря и установившему окончательный счет в матче - 5:1 (1:0, 3:1, 1:0).

Нападающий «Горняка» Евгений Степанов ведет борьбу за позицию у ворот «Хумо» / Фото pro.ligasy.kz

Сегодня команды проведут повторный поединок, и в случае повторения результата подопечные Сергея Невструева могут официально оформить выход в плей-офф ProLigasy.