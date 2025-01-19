В итальянском городе Турине продолжается XXXII Всемирная зимняя Универсиада, в которой спортсмены из 43 стран разыгрывают награды в 13 видах спорта, в том числе и в пара горнолыжном спорте и пара лыжных гонках среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата и спортсменов с нарушением органов зрения.

Роман Курбанов - двукратный призер Всемирной зимней Универсиады / Фото qazsporttv.kz

В четвертый соревновательный день прошли соревнования в спринтерской пара лыжной гонке на 1,4 км классическим стилем среди спортсменов с поражением органов зрения, в которой Казахстан представлял воспитанник КГУ «Спортивный клуб инвалидов» управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области пара лыжник Роман Курбанов, тренирующийся под руководством Ермека Ормантаева.

Выступая вместе с гидом Антоном Ждановичем, костанайский пара лыжник с результатом 4 мин. 36,29 сек. прошел в финал, где преодолел дистанцию за 4 мин. 40,9 сек. Показанное на финише время стало третьим и принесло Курбанову бронзовую медаль Всемирной зимней Универсиады. Первые два места в этой гонке заняли финский пара лыжник Инкки Инолу (3.31,1) и представитель Германии Леннарт Мэттис Фолькерт (3.43,3).

Это уже вторая награда Романа Курбанова в Турине. Ранее он стал обладателем также бронзовой медали, завоеванной в своем спортивном классе на дистанции 10 км свободным ходом.

В этот же день прошли соревнования в спринте среди женщин, в которых лучшей среди казахстанских спортсменок была костанайская лыжница Лаура Киныбаева, преодолевшая в квалификации дистанцию с 37-м временем (3.58,17) среди 71-й участницы. Но, к сожалению, этот результат не позволил ей попасть в число 30-ти участниц четвертьфинала для продолжения борьбы за медали.

Всего же в активе казахстанских спортсменов на сегодня 11 медалей. К ранее завоеванным двум золотым, трем серебряным и одной бронзовой наградам наши спортсмены добавили «золото» в биатлоне, которое выиграл Никита Акимов в спринте на 10 км, «серебро» пара лыжника Дениса Зинова в спринте на 1,4 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. А обладателями бронзовых наград, кроме Романа Курбанова, стали биатлонистка Арина Крюкова в спринте на 7,5 км и фигуристка Софья Самоделкина.