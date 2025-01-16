В итальянском городе Турине проходит XXXII Всемирная зимняя Универсиада, в которой принимают участие более 1400 спортсменов из 43 стран.

Бронзовый призер XXXII Всемирной зимней Универсиады по пара лыжным гонкам Роман Курбанов после финиша

В программу соревнований входят соревнования по 11 видам спорта: биатлону, горнолыжному спорту, лыжным гонкам, керлингу, фигурному катанию, фристайлу, хоккею с шайбой, шорт-треку, ориентированию на лыжах, ски-альпинизму и сноуборду. Всего разыгрываются 96 комплектов медалей. Кроме этого, в программу Универсиады включены и соревнования среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением органов зрения по таким видам спорта, как пара горнолыжный спорт и пара лыжные гонки.

Спортивная программа стартовала 14 января и продлится до 23 января. На сегодняшнее утро казахстанские спортсмены завоевали шесть медалей, в том числе две золотые, три серебряные и одну бронзовую.

Роман Курбанов со своим тренером Ермеком Ормантаевым

Бронзу в копилку студенческой сборной Казахстана принес вчера воспитанник КГУ «Спортивный клуб инвалидов» управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области пара лыжник Роман Курбанов, тренирующийся под руководством Ермека Ормантаева. В пара лыжной гонке на дистанции 10 км свободным ходом, в которой участвовали спортсмены-паралимпийцы разных классов, он финишировал седьмым, показав при этом в своем классе среди спортсменов с нарушением органов зрения с гидом Антоном Ждановичем третий результат - 28 мин. 17,1 сек., уступив Инкки Инолу из Финляндии (22.51,4) и Леннарту Маттису Фолкерту из Германии (23.33,4). А завтра, 17 января, Роман Курбанов примет участие в спринтерской пара гонке классическим стилем.

Первые старты на Универсиаде провели и две лыжницы Костанайской области. В гонке на 10 км свободным стилем с раздельным стартом Лаура Киныбаева из Костаная заняла 20-е место с результатом 29 мин. 55,4 сек., а Анастасия Ротова из Рудного была 38-й - 31.31,1. Тройку призеров в этой гонке составили

Призеры Универсиады в пара лыжной гонке на 10 км среди спортсменов с нарушением органов зрения со своими гидами

Изабелла Марциш из Польши (28.08,7), Мария Евгения Боккарти из Италии (28.11,6) и Карла Нина Волер из Швейцарии (28.23,2).

Две золотые медали для Казахстана завоевала Анастасия Городко, ставшая сильнейшей на Универсиаде во фристайле в индивидуальном могуле и в параллельном могуле. Серебряные награды завоевали Аяулым Амренова (фристайл параллельной могул), Антон Бондарев (фристайл параллельной могул) и пара лыжник Денис Зинов (гонка на 10 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата).

Фото предоставлено КГУ «Спортивный клуб инвалидов»