95% детей охватят дошкольным образованием в Казахстане в этом году, сообщает пресс-служба правительства. Власти также планируют отремонтировать 260 детских садов, передает Informburo.kz.

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Планируется и расширить сеть консультационных пунктов для родителей детей, не посещающих дошкольные организации, до 4245. Власти также планируют отремонтировать и обновить оснащение в 260 государственных детских садах.

500 тысяч детей будут участвовать в пилотном проекте "Тілге бойлау" по погружению в казахский язык. Кроме того, в 2025 году во всех регионах Казахстана планируют внедрить ваучерное финансирование дошкольного воспитания и обучения по принципу "деньги за ребёнком".

В среднем образовании планируется:

ввод 272 800 ученических мест;

90%-ный охват детей с особыми образовательными потребностями специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией;

приобретение 1000 современных предметных кабинетов физики, химии, биологии, робототехники, STEM;

запуск проекта по реновации 1300 сельских школ.

По направлению технического и профессионального образования власти планируют:

100%-ный охват молодёжи бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям (выпускники 9-х классов);

увеличение целевого заказа с обязательством трудоустройства на 10 тысяч мест;

увеличение стоимости подушевого норматива в два раза;

оснащение и укрепление материально-технической базы 80 колледжей, в том числе через привлечение частных инвестиций;

открытие на базе колледжей 10 мини-предприятий.

В 2024 году 92,5% детей были охвачены дошкольным образованием в Казахстане.

Напомним, ранее стало известно, что теперь родители смогут сами выбирать детсады для своих детей, так как была пересмотрена система их финансирования. Родителям необходимо выбрать детский сад для ребенка, а деньги "пойдут вслед за ним".