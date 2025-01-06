95% детей охватят дошкольным образованием в Казахстане в этом году
95% детей охватят дошкольным образованием в Казахстане в этом году, сообщает пресс-служба правительства. Власти также планируют отремонтировать 260 детских садов, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото freepik.com
Планируется и расширить сеть консультационных пунктов для родителей детей, не посещающих дошкольные организации, до 4245. Власти также планируют отремонтировать и обновить оснащение в 260 государственных детских садах.
500 тысяч детей будут участвовать в пилотном проекте "Тілге бойлау" по погружению в казахский язык. Кроме того, в 2025 году во всех регионах Казахстана планируют внедрить ваучерное финансирование дошкольного воспитания и обучения по принципу "деньги за ребёнком".
В среднем образовании планируется:
- ввод 272 800 ученических мест;
- 90%-ный охват детей с особыми образовательными потребностями специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией;
- приобретение 1000 современных предметных кабинетов физики, химии, биологии, робототехники, STEM;
- запуск проекта по реновации 1300 сельских школ.
По направлению технического и профессионального образования власти планируют:
- 100%-ный охват молодёжи бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям (выпускники 9-х классов);
- увеличение целевого заказа с обязательством трудоустройства на 10 тысяч мест;
- увеличение стоимости подушевого норматива в два раза;
- оснащение и укрепление материально-технической базы 80 колледжей, в том числе через привлечение частных инвестиций;
- открытие на базе колледжей 10 мини-предприятий.
В 2024 году 92,5% детей были охвачены дошкольным образованием в Казахстане.
Напомним, ранее стало известно, что теперь родители смогут сами выбирать детсады для своих детей, так как была пересмотрена система их финансирования. Родителям необходимо выбрать детский сад для ребенка, а деньги "пойдут вслед за ним".
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