Система финансирования детских садов пересмотрена в Казахстане. Теперь родители получают право самостоятельно выбирать детский сад для своего ребенка, а средства, необходимые на его воспитание, "идут" следом за ним, передает Tengrinews.kz.

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Как сообщили в правительстве, внедрение механизма рассчитано на создание здоровой конкуренции между частными и государственными детскими садами.

"В целях повышения доступности и качества дошкольного образования в Казахстане пересмотрена система финансирования детских садов. Суть нововведения заключается в том, что родители получают право самостоятельно выбирать детский сад для своего ребенка и средства, необходимые на его воспитание, идут следом за ним, а не напрямую от государства к дошкольной организации. Внедрение такого механизма рассчитано на создание здоровой конкуренции между частными и государственными детскими садами, так как их руководству придется повышать качество образования и нанимать профессиональных воспитателей, чтобы привлечь к себе как можно больше малышей", – говорится в сообщении.

Такой механизм в пилотном режиме внедрен в четырех городах Казахстана – Таразе, Шымкенте, Туркестане и Уральске. В последующем его планируется масштабировать на всю страну.

Кроме того, открыли более 4,2 тысячи консультационных пунктов для родителей детей, не посещающих дошкольные организации. Они оказывают важную помощь в воспитании и развитии детей, обеспечивая равные стартовые условия для их обучения и подготовки к школе.

В текущем году методическую и педагогическую поддержку получили более 328 тысяч родителей и детей.