Уголовное дело в отношении главного тренера Костанайской области по шорт-треку Николая ФЕДОРЕНКО продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 11 декабря.

Он обвиняется в том, что присваивал деньги, которые выделялись на поездки спортсменов на соревнования. Некоторые спортсмены, которые значились в списках, давно закончили карьеру, другим тренер не выдавал суточные. Общая сумма хищений составила 5 981 724 тенге. Эту сумму бюджетных средств Федоренко вовлек в незаконный оборот, положив на депозит и получил с них вознаграждение в размере 613 195 тенге. Итого общая сумма хищений вместе с незаконно полученным вознаграждением составила 6 594 919 тенге.

Ранее адвокат подсудимого заявил, что эту сумму Федоренко полностью погасил. В связи с эти управление физической культуры и спорта Костанайской области, которое выступает в качестве потерпевшей стороны, отозвало свой гражданский иск.

На прошлом судебном заседании Николай Федоренко дал показания. Еще во время предъявления обвинения он коротко пояснил, что тратил деньги, исключительно на развитие шорт-трека области. Во время показаний уточнил: госбюджет не выделял ни копейки на покупку специального инвентаря для спортсменов, поэтому ему приходилось тратить личные деньги. Иногда из средств, которые ему выдавали в качестве премий за то, что его спортсмены добились серьезных результатов и получили медали на соревнования международного уровня. Не было бюджетных денег даже на покупку ботинок и лезвий, не говоря уже о специальном инвентаре. Хотя в развитых странах закуп лезвий для коньков - это стандарт.

На одном из прошлых заседаний также поднимался вопрос о том, что часть денег после проверки авансовых отчетов Федоренко вернул, но обвинение вменило и их.

Сегодня государственный обвинитель Марат ИГИЛИКОВ заявил, что отказывается от части обвинения.

- Федоренко инкриминируется совершение преступления, предусмотренное статьям 189 ч. 3 и 218 ч. 1 УК РК. Согласно эпизоду по ст. 218 ч. 1 Федоренко в период с апреля 2022 года по май 2024 года незаконно присвоил и растратил 5 981 724 тенге, которые вовлек в незаконных оборот. Он положил эти деньги на депозит и его незаконное вознаграждение составило 613 195 тенге, - сообщил прокурор. - С октября 2022 года по январь 2024 года на банковскую карту Федоренко из управления физической культуры и спорта поступали денежные средства, предназначенные спортсменам по шорт-треку, которые необходимо было использовать в качестве затрат на питание и проживание, проезда. Но эти деньги он получал и зачислял на свой депозитный счет. При этом Федоренко обналичивал не всю сумму денежных средств, поступивших на банковский счет, часть денег осталась на счету. Таким образом невозможно сделать достоверный вывод о том, что Федоренко перечислял на депозитный счет банка именно похищенные денежные средства. При наличии объективных сомнений по статье о вовлечении денег в незаконный оборот полученных преступных путем обвинение считает, что эти факты достоверно не подтверждены. В этой связи частично отказывается от обвинения - по ст. 218 ч.1 УК РК.

Марат Игиликов также подал ходатайство о предъявлении нового обвинительного акта. В нем сумма ущерба снижена в два с лишним раза - до 2 млн 493 тыс. тенге.

После предъявления обвинения судья Анара Шаймурунова попросила выразить свое отношение к нему.

- Наше положение улучшилось, - сказал адвокат подсудимого Михаил ЩУР. - Поэтому нецелесообразно будет нам возражать.

Представитель потерпевшего из управления физической культуры и спорта пояснил, что ему требуется время, чтобы изучить новый обвинительный акт. Адвокаты подсудимых также попросили время на то, чтобы просчитать, откуда взялась новая сумма ущерба и не завышена ли она.

Очередное заседание по делу назначено на 19 декабря.

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