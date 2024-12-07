На это запланировано выделить из бюджета около 600 млн тенге, говорил на одном из аппаратных совещаний в ноябре аким города Марат ЖУНДУБАЕВ. Основная часть средств пойдет на строительство административно-бытового комплекса, оформление входной группы и строительство фонтана. Станет ли этот парк красивым, комфортным, ухоженным местом для отдыха и занятий спортом, настоящей достопримечательностью областного центра?

Дорожки Триатлон-парка оценили костанайские бегуны, здесь постоянно тренируются / Фото Олега ПАКА

Сам Тобол велел

По размерам он на это уже претендует. Занимает территорию около 40 гектаров. Считается одним из самых больших в Казахстане. По срокам строительства, наверно, тоже. Еще в 2020 году в Притобольском парке начались работы по созданию мультиспортивной зоны отдыха. Работали, между прочим, и в пандемию.

Из видов троеборья, давшего название этому сегменту парка, в Костанае выбрали олимпийский триатлон: бег, плавание, велосипед. Хотя выбор, наверно, сделал за нас Тобол. Самим фактом своего существования.

Отметим, какие бы архитектурно-строительные организации ни занимались у нас планированием, их специалисты не устают отмечать, что Костанаю при организации городской среды непременно надо учитывать близость реки, этого подарка природы, которым не все могут похвастать. А парк на берегу - наилучшее использование тобольского ресурса.

Строить, чтобы выдержало

Правда, река - это и постоянная опасность подтоплений. Паводок-2024 это ох как доказал. Вода с грязью, горами камыша и разного мусора дошла до здания Теннисного центра. Приводили в порядок территорию довольно долго. Но, как только ее мало-мальски прибрали, на беговых дорожках появились люди. Тартан, кстати, после повреждений оперативно подлатали.

Простор, чистый воздух, шелест листьев - отличное сопровождение для прогулок, бега, езды на велосипеде / Фото Олега ПАКА

С коллегой Константином РАШЕВСКИМ - одним из участников костанайской школы бега Neroznak team, который постоянно тренируется в Триатлон-парке, мы предприняли в конце ноября туда экскурсионную вылазку. Хотелось оценить масштаб и качество сделанного и то, что еще предстоит.

Работы в прибрежной зоне Триатлон-парка продолжались и в ноябре / Фото Галины КАТКОВОЙ

В прибрежной зоне вовсю укладывали брусчатку, строили ограждение. Погода в конце ноября с ночными морозами и дневным потеплением до нуля позволяла делать это. На некоторых участках парка стояла опалубка, готовая к заливке бетоном. Алматинский подрядчик стремился выполнить договорные обязательства по строительству малых архитектурных форм до конца текущего года. Качество посетители парка оценят в следующем.

Решетки, кирпичная кладка ограждения в парке выглядят надежными / Фото Галины КАТКОВОЙ

Мы осмотрели решетки, кирпичную кладку прибрежного ограждения. И сказали друг другу: «Ну, это точно не «Шагала». Название у костанайцев стало нарицательным при описании ужасного качества работ. Набережная «Шагала», вполне симпатичная на вид вначале, буквально через год начала разрушаться, да так, что облицовочную плитку можно было двумя пальцами снимать, а ступеньки на лестницах, ведущих к воде, хрустели и разваливались под ногами.

В Триатлон-парке то, что делают сейчас, выглядит надежным. И то, что было сделано раньше - асфальтированные велодорожки, выложенные плиткой и брусчаткой прогулочные, трасса для бега - паводковую экспертизу неплохо прошло.

Ну и потом, воды бояться - в парк не ходить. Вообще ничего не строить на берегах? В конце концов, множество городов стоит на реках, и заливает их периодически, вопрос на самом деле только в том, чтобы качество парковых объектов выдерживало напор стихии.

Горожане «распробовали»

Много ли сделано с 2020 года? Много. Вся прогулочно-дорожная инфраструктура, включая подъезд с улицы Фролова, где количество парковочных мест акимат обещает еще увеличить. И как раз с этой стороны будет входная группа и двухэтажный АБК, который предназначается не только для отдыхающих (туалеты, места для переодевания и т. д.), но и рассчитан на примыкание к нему бизнеса, уместного в прогулочной зоне (еда, напитки, инвентарь для отдыха).

Обустройство удобного въезда в Триатлон-парк с улицы Фролова будет завершено строительством входной группы / Фото Олега ПАКА

С Триатлон-парком соседствует пляж, который за последние годы расширили и облагородили. Чистят русло реки, и эту работу власти обещают продолжать. В этом году, аким города особо отмечал, привели в порядок спасательную станцию, с которой теперь просматривается вся акватория, предназначенная для любителей плавания. Построили приличный туалет.

В парке начали монтировать оборудование для регулярного полива зеленых насаждений, провели освещение. Мой экскурсовод отметил, что, как только оно появилось, отдыхающих стало в разы больше.

- Вообще костанайцы распробовали этот парк, - сделал он вывод, - часто вижу, как семьями приезжают, плед на травку кинули - взрослые сидят, дети по дорожкам бегают, тут площадки и для них есть, и для занятий игровыми видами спорта, и бадминтоном, наверно. Вон с сетчатым ограждением стоят. Правда, некоторые виды оборудования, типа вон тех скрещенных бревен, похожих на противотанковые «ежи», непонятно для чего и кого. Бревна эти не обхватишь. Но в любом случае здесь очень просторно, реально свежий воздух, тихо, не то, что в Центральном сквере, который превратился в парк аттракционов, где голову сносит от шума, спокойно гулять там давно невозможно.

В парке установлены хорошие уличные тренажеры, все действуют / Фото Галины КАТКОВОЙ

В Триатлон-парке - хороший набор уличных тренажеров. Мы опробовали. Действующие. И расположены грамотно, рядом с площадкой, на которой можно сделать растяжки, разогреться, а потом уже давать нагрузки по группам мышц на тренажерах. Они в антивандальном исполнении, а утяжелители, которые ушлые люди в былые времена пытались украсть, теперь прикованы цепями.

Проблемы и планы

В Триатлон-парке пока все еще, конечно, нет лоска. И впечатление не оттого, что мы гуляли там в сером ноябре. Просто некоторые объекты сделаны абы как и действительно неизвестно для кого. Например, тяжеловесная скамейка-фотозона, которую летом никак не хотят декоративно обвивать растения. Или каменные столы для настольного тенниса, за которыми играющих, говорят, живьем не видели. Кстати, бревна скрещенные, как мы выяснили, были запроектированы как веревочный парк. Но в этом качестве все еще себя не проявляют.

Это странноватое сооружение, оказывается, должно быть веревочным парком / Фото Галины КАТКОВОЙ

Что ж, красоту власти обещают навести: газоны, хорошие зеленые насаждения - парк-то откровенно лысоват, богатые клумбы. Еще в планах - «озвучить» парк радиотрансляцией. Ну и оборудовать мангальные зоны.

Вот с этого момента хотелось бы обозначить важную проблему: а не надо ли по поводу этих намерений посоветоваться с горожанами?

Те же спортсмены против того, чтобы в парке, допустим, жарили шашлыки. Не только из-за дыма и запахов. Предрекают, что где такого рода отдых - там пьянки и мусор неизбежны.

И по поводу «озвучки» парка тоже есть сомнения. Сейчас многие посетители именно тишины ищут на его просторах. Уникально то, что вроде бы он в городе и в то же время дает ощущение, что ты на природе.

Фото Галины КАТКОВОЙ

Про близость к городу отдельно - все-таки сейчас Триатлон-парк доступен для тех, кто или близко живет, или имеет свои машины. Очень нужно удобное автобусное сообщение, причем из разных концов города.

Особое пожелание: чтобы в инфраструктуре (в том числе в будущих АБК и бизнес-объектах) не забыли учесть потребности людей с ограниченными возможностями, из маломобильных групп населения.

Фото Галины КАТКОВОЙ

Про озеленение: горожане недоумевают, почему в парке, где было вырублено огромное количество деревьев лиственных пород, сажают только хвойники. А яблони-дички нельзя? А рябины, сирень, жимолость? Киньте клич, чем-то дачники поделятся...

Одним словом, почему бы акимату города на завершающем этапе обустройства парка не провести публичные слушания по обозначенным темам? Это точно не помешает.