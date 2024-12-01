Опасность называется «Иловая гора». В недрах этого техногенного объекта похоронены отходы, содержащие тяжелые металлы, способные загрязнять окружающую среду. Глиняный саркофаг «Иловушки» не первый год разрушается, и это тревожит житикаринцев.

Иловая гора /Фото с сайта управления природных ресурсов и регулирования природопользования Костанайской области

В последние несколько лет жалобы от них участились. Обращения направлялись и в управление природных ресурсов области, и в департамент экологии. 2 октября в Костанае на встрече с министром экологии и природных ресурсов Ерланом Нысанбаевым члены инициативной группы жителей заявляли о необходимости объявить Житикару зоной экологического бедствия.

Стоит отметить, что к этому времени уже совершенно точно было выяснено, что Иловая гора стала не потенциальной, а реальной экологической опасностью.

- Иловая гора - это конус размерами 460 на 200 м, высотой 10-15 м. В 1970-х годах она была законсервирована глиной во избежание загрязнения окружающей среды. По истечении времени произошло разрушение целостности саркофага из-за ветровой и водной эрозии, - говорила на брифинге в конце марта этого года руководитель отдела природоохранных программ управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Костанайской области Светлана АРСЕНТЬЕВА.



Она отметила, что мониторинг воздействия Иловой горы на окружающую среду был начат ТОО «НПК Экоресурс» в октябре 2022 года и завершен в декабре 2023 года.

- Были проведены исследования компонентов окружающей среды: атмосферного воздуха, почвы, растительности, донных осадков, подземных и поверхностных вод. Они проводились в радиусе 500 метров от Иловой горы, - сообщила Арсентьева. - По результатам мониторинга установлено негативное влияние - загрязнение тяжелыми металлами (мышьяком, ртутью, свинцом и никелем). Выявлены загрязнения почвы, растительности, подземных и поверхностных вод реки Шортанды и ее донных отложений.

Наиболее загрязненные участки почвы установлены на самой Иловой горе и территории, прилегающей к ней в радиусе от 50 до 100 метров, а также на территории северо-восточной, восточной и юго-восточной сторон на расстоянии до 500 метров.

Эксперты предлагали два варианта. Первый - разработать Иловую гору, чтобы извлечь из промышленных отходов все полезное, а заодно выбрать и остатки той же ртути, и только потом провести рекультивацию. Второй — не тревожить недра этого холма, провести рекультивацию после укрепления саркофага.

Жители на общественных слушаниях поддержали второй вариант. Конкурс на разработку проекта рекультивации выиграло уже упомянутое ТОО «НПК Экоресурс».

В каком состоянии ПСД и когда начнется собственно рекультивация? На эти вопросы «НГ» 29 ноября на брифинге ответил аким Житикаринского района Аслан ЖАНЫСПАЕВ.

- Сейчас ПСД находится на экологической экспертизе. После ее прохождения мы получаем проект рекультивации. Это будет до конца года. Получаем проект и будем изыскивать средства на его реализацию, - ответил аким, - затраты немаленькие, порядка 1,2 млрд тенге. В перечень работ включено покрытие Иловой горы глинистыми грунтами, затем плодородным почвенным слоем и затем посадка зеленых насаждений. Повторю, как только проект получит заключение экспертизы мы будем инициировать выделение бюджетных денег, следующий этап - проведение конкурсных процедур для определения подрядной организации.

- Какую площадь планируется подвергнуть рекультивации?

- В цифрах точно сейчас не могу сказать. Это будет сама гора и какая-то часть прилегающей территории, - ответил аким, - когда появится на руках готовый проект после экологической экспертизы, тогда будет ясность по площади.

- Можно ли сегодня сказать, в течение какого времени будет произведена рекультивация? В течение следующего года возможно окончательно решить эту экологическую проблему?

- Как раз в проекте определяется время производства работ, - пояснил Аслан Жаныспаев, - конкурсные процедуры около двух месяцев занимают, и с учетом того, как будут выделяться бюджетные средства, определимся, станет ли этот проект двухгодичным или успеем реализовать его за год.

Стоит отметить, что «Иловушка» должна восприниматься как экологическая головная боль не только жителей старой части Житикары. В конце концов река Шортанды, в водах и донных отложениях которой были найдены следы загрязнений от этого техногенного объекта, является левым притоком Тобола.



