На сцене «Жастар Сарайы» прошёл трёхдневный международный музыкальный фестиваль «Jazz Bomond-2024». За более чем три десятилетия в нашем регионе гастролировали все биг-бэнды и комбо-составы Казахстана, поэтому Костанай держит звание «национальной столицы джаза».

«Такого широкого размаха мы до сих пор не позволяли»

Костанайские подмостки повидали и Джимми Дэвиса, и Шарона Кларка, и Танела Йоаметса… Этот яркий праздник ежегодно собирает большую армию поклонников «музыки неугомонных хулиганов». Да, джаз, как жанр, порождает множество спорных мнений. Многие считают его звуковым бунтом, неожиданные синкопы и импровизации которого олицетворяют дух индивидуализма. Однако есть и те, кто утверждает, что джаз – это язык, созданный для выражения глубочайших эмоций, в котором каждая нота становится словом в бесконечной беседе между музыкантами.

В трёхдневной программе нынешнего высокого музыкального коннекта выступило двадцать коллективов из Астаны, Алматы, Караганды, Кокшетау, гости из Екатеринбурга. Количество биг-бэндов небывалое – говорят организаторы.

В первый день фестиваля на сцену «Жастар Сарайы» вышли хозяева – муниципальный концертный биг-бэнд заслуженного деятеля РК Александра Евсюкова (идейному вдохновителю этого фестиваля, коллективу Александра Сергеевича в этом году исполнилось 55 лет), джаз-квинтет «Шабыт» Ольги Джулдиевой из Астаны, Казахский камерный хор Ербола Кусманова (Актобе) и инструментальный квартет Евгения Конева и Светланы Рачинской, тоже наши земляки.

Муниципальный оркестр Александра Евсюкова неоднократно становился лауреатом престижных фестивалей в Казахстане и за границей. Работая в стиле Mainstream с собственным стилем и почерком, оркестр ищет себя в других направлениях, не порывая с традицией и стараясь привнести творческий вклад в развитие и пропаганду джазового исполнительства в нашей стране

В первый день костанайский биг-бэнд исполнил «Green Bossa» Т. Кубиса, «Still Alive» Джонатана Коултона, «The Sun Will Shine Today» Патрика Уильямса и «It’s Not Polite To Point» Гордона Гудуина

Маэстро и бессменный руководитель музыкального праздника Александр ЕВСЮКОВ рассказал, как изменился формат, качественный и количественный уровень шоу за эти годы:

- Эти параметры существенны для любого фестивального движения. Мы проводим «Джаз Бомонд» с 2004 года, и с тех пор он заметно вырос по представительности, много приезжает коллективов большого формата. И в этот раз участвуют семь биг-бэндов. Такого широкого размаха мы до сих пор не позволяли, потому что артистов надо разместить, им нужно дать возможность репетировать. Так что в этот раз всё очень серьёзно, Казахстан представлен объёмно: это мы, Астана (всего три коллектива), Алматы, Актобе с хоровой капеллой (классика и джаз), Кокшетау, зрители их запомнили и хорошо воспринимают, это Караганда.

Караганду представил коллектив, творческая деятельность которого началась в 1994 году. За годы существования оркестр принимал участие во многих международных фестивалях, где неизменно становился лауреатом.

В репертуаре бэнда очень разная музыка: от классики до пьес более молодых композиторов, джазовые обработки, произведения именитых композиторов Казахстана. С оркестром успешно выступают мастера сцены и джаза мирового уровня

- Мы несколько отличаемся от прочих бэндов по репертуару. В этот раз мы исполняем современную джазовую музыку, - говорит заслуженный деятель РК, художественный руководитель и дирижёр биг-бэнда эстрадно-духового оркестра из Караганды Игорь АНДРЕЙЧЕНКО, - это Карлос Сантана, Гордон Гудуин. Мы много лет знакомы с коллегой из Костаная Александром Евсюковым, и относимся друг к другу с большим уважением. Я очень рад, что фестиваль состоялся. Надеюсь, что благодаря таким встречам сидящие в зале молодые люди задумаются о приобретении труб, саксофонов и кларнетов, чтобы заниматься музыкой. Тем более, что всем костанайцам есть у кого учиться. Я знаю три главных города джазовых фестивалей в Казахстане – Алматы, Петропавловск и Костанай!

Игорь Андрейченко: «Наши музыкальные пристрастия – это импровизации, которые просто так не даются. Их постигают годами при хороших знаниях гармонии. Это такой айтыс, но с хорошо заготовленными приёмами, фразами и наработками»

… А завтра он продолжает играть джаз!

Из российского Екатеринбурга на «Бомонде» специальный гость фестиваля Латин-джаз биг-бэнд «Tropical Winds». У россиян современный стиль, интересная молодая команда, а их жанровость представлена широко от «вечнозелёных» мейнстримных джазовых мелодий до фанка и кул-джаза. Это настоящие джазмены-импровизаторы. В названии игра слов: winds – это и «ветра» и «духовые инструменты».

- А «Tropical» - это потому что у нас латин-джаз, тёплая музыка южных стран, - рассказал художественный руководитель бэнда Никита НОВИКОВ. – Мы играем произведения, которые были популярны в середине прошлого века, это стили «Самба», «Ча-ча-ча», «Румба», это то, с чего начинался джаз. Эта музыка близка нам по духовным вибрациям. Она изящная, фееричная, и при этом лёгкая. Это то, чего не хватает при нашей уральской серости и при нынешнем снеге: мы продлеваем людям лето! Нас приняли хорошо, замечу, что казахстанская публика в этом не отличается от российской.

- «Сегодня он играет джаз, а завтра…?» - пытаю я Никиту.

- А завтра он продолжает играть джаз. У нас так – если в джазе, то это на всю жизнь!

Никита Новиков: «Мы продлеваем людям лето!»

В этот же день концертную программу и мастерство импровизации продемонстрировали джазмены эстрадно-симфонического оркестра «Астана» (художественный руководитель Ержан Исин, главный дирижер Касым Айтбаев, солисты оркестра - лауреаты международных конкурсов Татьяна Ким, Зарина Божакова, Алибек Альмадиев); джазовый ансамбль «Жигер» Рустама Амирова, действительного члена международной джазовой ассоциации Лонг Бич Лос-Анджелес (Калифорния); джазовый оркестр п/у заслуженного деятеля РК Игоря Андрейченко (Караганда, концертное объединение им. Кали Байжанова), а также эстрадно-духовой оркестр п/у Ерназара Уразалина (Акмолинская областная филармония им. Үкілі Ыбырая, Кокшетау).

Татьяна Ким приехала в Костанай с четырёхлетней дочкой Каролиной: «Джаз – это первое, что она слышит из музыки»

Казахский камерный хор Ербола Кусманова (Актобе) исполнил фолк – от «Ах, Самара-городок» до «Саржайляу», прозвучала и «Despacito» - и всё a capella

- В нашем коллективе «Шабыт» из Астаны три педагога и два студента, - говорит саксофонист Чингиз ЖАНДИЛДИН, - мы привезли в Костанай современные вещи и казахский фольклор в собственной аранжировке. Получился необычный фанк с интересными формами и расширенными гармониями.

Джаз-квинтет «Шабыт» (Астана) кафедры искусства эстрады Казахского национального университета искусств привёз современные вещи и казахский фольклор. За саксофоном Чингиз Жандилдин. Это коллектив, который сочетает опыт и молодость: педагоги и студенты выступают вместе, передавая друг другу джазовые традиции.

Пока не начался джаз

15 ноября у «Бомонда» прошла насыщенная программа гостей из Астаны, Алматы, Караганды и Кокшетау, а днём позже завершением масштабного фестиваля стал гала-концерт, который совершенно необычно начался… с «Мурки»: сразу после выхода на сцену первых участников третьего дня шоу, группы JU Band Нурболсына Толеухана, (Алматы), внезапно пропал звук.

Один из ведущих, Евгений Сотников, поступил, как настоящий артист: когда после пары минут рандомного конферанса стало ясно, что неисправность не устранена, шоумен сел за рояль… Вот такая «музыка неугомонных хулиганов» вышла.

Образ жизни, азарт и свобода

Коллектив JU Band создали профессиональные музыканты Нурболсын Толеухан, Фархад Ибрагимов и школьники на базе джаз-оркестра школы для одаренных детей имени Ахмета Жубанова. Само название группы JU Band – сплав слов «Жубанов» и «бэнд». Музыканты создают проекты нового формата, объединяя классические и традиционные источники, это синтез жанров – старинные аутентичные исполнительские традиции, фолк, классика, фанк. В 2020 году они записали первый джазовый альбом «Caravan».

Нурболсын Толеухан – выпускник Казахской национальной консерватории, педагог. Член Всемирной джазовой ассоциации (США, Новый Орлеан), активно участвует в самых разных проектах. Он известен как солист, композитор, дирижер, аранжировщик и художественный руководитель.

- Мы впервые в Костанае. Представили джазовую классику и казахские песни, - говорит тромбонист Нурболсын ТОЛЕУХАН, - всё с собственной аранжировкой, которую мы сделали просто из чувства наслаждения прекрасным.

Нурболсын Толеухан: «Джаз – это наш образ жизни, это азарт, это свобода самовыражения!»

Big band эстрадно-симфонического оркестра «Астана»: к сожалению, столичные джазмены уже лет десять не радовали местных любителей джаза своим присутствием, так что их разнообразная программа на нынешнем фестивале была встречена, прямо скажем, горячо.

- У нас мировая классика Дюка Эллингтона и современные вещи, – говорит художественный руководитель Ержан ИСИН, - помимо того, нам интересно делать экспериментальные аранжировки на национальные мелодии. Хотя я бы сказал, что казахская музыка сама по себе тяготеет к року – вспомните кюи Курмангазы, это же по типу чистый heavy metal! А возьми Таттимбета – тут да, можно сыграть в джазовой балладе.

Ержан Исин (слева): «Для наших ребят джаз – состояние души, единственная среда, где у музыканта минимум ограничений»

Джаз – страсть миллионов людей во всем мире. Его играют, его слушают, его снимают и показывают в кино. Ему отдают дань великие композиторы.

Наша землячка Зарина Божакова, солистка из Астаны. Работала бэк-вокалисткой у Димаша Кудайбергенова, «замечательная певица народного-эстрадного плана» (А. Евсюков). Костанайский бэнд уже приступил к подготовке своей юбилейной программы с участием Зарины Божаковой и Татьяны Ким.

Кому-то джаз покажется хаотичным и бессмысленным, но именно в этой неопределённости заключается его магия. Каждый выступающий становится архитектором, создавая уникальное звуковое пространство, где нет границ между «правильным» и «неправильным» исполнением.

За более чем 30 лет существования проект «Джаз-Бомонд» занял достойное место в списке казахстанских культурных мероприятий и стал одной из крупнейших джазовых площадок страны. Он приобрёл национальный колорит многих народов, но не утратил своего назначения - укреплять международный культурный диалог. В этом контексте костанайский «Бомонд» - способ самовыражения, который призван транслировать торжество человеческой сущности.

Фото Игоря НИДЕРЕРА