Вместе со снегом на головы костанайцев выпали и мошенники: зимние шины, ёлки и ёлочные игрушки стали хитами продаж среди злоумышленников. Об этом сегодня, 12 ноября, на брифинге в РСК сообщил начальник отдела по борьбе с киберпреступностью ДП Костанайской области, майор полиции Олжас МАГЫПАРОВ.

- Много зарегистрированно уголовных дел по факту продажи зимних шин, - отметил он. - Злоумышленники создают в сети Instagram фейковый магазин, либо на торговой площадке выставляют объявление.

Как выявить мошенников?

- Цена - ниже рыночной;

- Просят предоплату части или всей суммы;

- Выставляют счёт в банке на ваш номер телефона.

Рыбак рыбака подговаривает издалека

Не успели пользователи привыкнуть к слэнговому "скаммер" (жулик нашего времени), как заголовки новостей заполонили дропперы. Из контекста все догадывались, что оба слова из одной, мошеннической, оперы. Оказалось, разница есть - дропперы руки не пачкают, но в том числе продают свои банковские аккаунты, как инструмент для скаммеров.

- Студент продаёт свою карту за 5-10 тыс. тенге злоумышленнику, - привел пример Магыпаров. - Тот путём обмана получает деньги от потерпевших и переводит на свою карту или криптокошелёк. Мошенники часто находятся за пределами области, а то и страны, поэтому им нужны дропперы на местах.

Майор полиции особо подчеркнул - предоставление своих банковских данных и самой карты для злоумышленников строго наказывается.

Фото Региональной службы коммуникации Костанайской области