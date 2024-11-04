«В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, а также при содействии соответствующих государственных органов Казахстана из Ливана были эвакуированы граждане РК и члены их семей», - говорится в сообщении МИД РК в понедельник, переданном КазТАГ.

Фото: kaztag.kz

«Данная операция была осуществлена через города Стамбул и Дубай, в результате которой с 17 по 31 октября 2024 года из Бейрута в Астану и Алматы благополучно вернулись 41 человек», - говорится в сообщении rus.azattyq.org.

Отмечается, что эвакуация была проведена в целях защиты прав и интересов граждан Республики Казахстан, оказавшихся в зоне боевых действий.

Ранее МИД РК просил граждан Казахстана покинуть страны Ближнего востока из-за обострения военного конфликта. Информация о пострадавших казахстанцах в МИД РК не поступала.

По данным на начало октября, в консульском учете в Ливане состоят 139 граждан Казахстана, в Израиле - 120, в Иране - 102.