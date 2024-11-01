По прогнозам синоптиков, в субботу, 2 ноября, ночью на севере, востоке и юге области ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололёд. На севере и западе ночью и утром – туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В воскресенье, 3 ноября, по области будут идти дожди.

В понедельник, 4 ноября, на юге и востоке области прогнозируется дождь с переходом в снег, синоптическую картину дня дополнят туман и гололёд.

В Костанае в субботу и воскресенье дождь, в понедельник – переменная облачность, без осадков.

- В субботу, 1 ноября, на большей части территории области ночью будет от 0 до 5 градусов мороза, на юге 3 градуса тепла, - сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – Днём ожидаем +3…+8°С. В воскресенье ночью термометры покажут от +1…+6°С, на юге +9°С. В дневное время столбики термометров поднимутся до отметок 5-10°С, на юге до 13°С. В понедельник температура вновь понизится. Ночью прогнозируем -2…-7°С, на юге +2°С. Днём по прогнозу -3…+2°С, на юге +5°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -1…-3°С, днём 3-5°С. В воскресенье: ночью 3-5°С, днём 5-7°С. В понедельник: ночью -3…-5°С, днём 0…+2°С.

В ближайшие трое суток прогнозируется юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с. В субботу периодические усиления до 15-20 м/с и порывы до 23-28 м/с ожидаются на севере и западе, а в воскресенье – на севере и востоке области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ