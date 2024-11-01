30 октября в Карагандинской области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,5. Сейсмолог Мухтар Хайдаров рассказал о том, с чем могут быть связаны подземные толчки, а также о землетрясении, которое произошло в Костанайской области в июле, передает Tengrinews.kz.

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По словам специалиста, все землетрясения с 1900 года в этом районе умеренные или слабые, магнитудой примерно 4.

"В Балхашской впадине расположены очень крепкие породы древнего палеозойского возраста, которые не дают возможности развиться сейсмичности. Это так называемая Казахская складчатая страна. Поэтому здесь и не следует ожидать какой-либо большой сейсмичности. Провоцировать землетрясения могут водные объекты на фоне сжатия земной коры, согласно тектонике плит. Поверхностные, озерные и подземные воды повышают водонасыщенность разломов, что и ведет к подвижкам на разломах – землетрясениям", - объяснил сейсмолог.

Мухтар Хайдаров пояснил, что глубина озера Балхаш небольшая и оказывает на земную кору невысокое давление, что способствует только умеренной сейсмичности.

"Таким образом, все это говорит о том, что обсуждаемый район относится к районам с умеренной сейсмичностью и там редко, но бывают незначительные землетрясения", - сказал специалист.

Также сейсмолог объяснил незначительное землетрясение, которое произошло в Костанайской области в июле этого года. Этот регион страны не относится к сейсмическим зонам, и трясет его крайне редко.

"Надо полагать, что это промышленные взрывы с магнитудами от 1 до 2,8. Только одно или два события в этом регионе могут считаться слабыми землетрясениями, да и то после тщательной проверки. Они могут быть связаны с обвалами или подвижками верхних слоев земной коры при горных работах в шахтах. То есть это, скорее всего, тоже техногенные события. В целом этот регион не может считаться сейсмичным", - заключил эксперт.

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