Подземные толчки рудничане почувствовали утром 27 июля. Позже станет известно, что их мощность составила 3,9 балла. Сотрудники ДЧС Костанайской области выехали к эпицентру толчков, но установить их причину не смогли. И на брифинге 1 августа заместитель начальника ДЧС Омиржан Тукушев сообщил, что его ведомство отправило запросы в научные центры Казахстана. Спустя месяц "НГ" поинтересовалась - что же ответили ученые?

- Согласно ответу филиала "Института геофизических исследований", установить причину и происхождение сейсмического события не представляется возможным в связи с отсутствием функционирующей сейсмиологической станции на территории Костанайской области, - сообщил в ответе на наш запрос начальник ДЧС Дамир ЕРМАГАМБЕТОВ.

Он также отметил, что подобные толчки были зафиксированы в 2004 и 2016 годах вблизи Рудного, их интенсивность была 3 балла. Однако, так как Костанайская область относится к асейсмичным регионам и крупных землетрясений тут не ждут, станцию для определения причин толчков здесь строить не стали.

- Для оценки сейсмической ситуации Национальным научным центром МЧС РК было запланировано заседание комиссии, - добавил Ермагамбетов. - На сегодня информации по итогам заседания в адрес департамента не поступало. Вместе с тем для оценки обстановки и порядка действий в условиях угрозы или возникновения сейсмических событий департаментом было предложено рассмотрение данного вопроса на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Почему журналисты так настойчиво интересуются у спасателей о причинах подземных толчков? Ведь никто не пострадал и разрушений нет.

Дело в том, что толчки в Рудном могли произойти либо из-за природных явлений, либо из-за деятельности человека. В августе во время брифинга в ДЧС Костанайской области сообщили, что созванились с дежурными службами АО "ССГПО" и выяснили, что никаких взрывных работ там не было.

Может ли быть, что какая-то другая компания проводила подземные взрывы без соответствующих разрешений? Спасатели не могут развеять эти опасения. И потому остается только гадать - когда и какой мощностью будут новые подземные толчки.