Об этом сегодня, 1 августа, сообщил заместитель начальника ДЧС Костанайской области Омиржан ТУКУШЕВ на брифинге в РСК. По его словам, утром 27 июля произошло "сейсмическое событие" мощностью 3,9 баллов. Это подтвердили не только казахстанские экспертные центры, но и Европейский международный сейсмологический центр.

- Костанайская область не относится к сейсмоопасным регионам, у нас не ожидают очагов землетрясений более 5 баллов, - отметил Тукушев. - Что касается причины произошедшенго в Рудном - по информации Института геофизических исследований Национального ядерного центра точно определить характер землетрясения, природный или техногенный, пока нам не смогли ответить на этот вопрос. По данному инциденту наши сотрудники незамедлительно отреагировали, никаких видимых разрушений на зданиях обнаружено не было, сообщений о пострадавщих тоже нет.

Департамент направил запросы в научные центры Казахстана, чтобы они назвали причину подземных толчков в Рудном.

- Ранее начальник УЧС Рудного заявил, что это не природное землетрясение, что вызвало много вопросов у наших читателей. Так что это было? - спросил корреспондент "НГ".

- Землетрясение может быть как природным, так и техногенным, - ответил Тукушев. - То есть, это могут быть подземные взрывы, какие-то работы, которые могут вызвать подземные толчки. Но мы пока выясняем, что именно их вызвало.

Омиржан Тукушев не смог ответить на прямой вопрос корреспондента "НГ" о том, сколько времени еще потребуется для выяснения обстоятельств произошедшего.

- Мы направили запрос и попросили их ответить в кратчайшие сроки, потому что от этого зависят и наши дальнейшие действия, - сказал он.

Почему же тогда в эпицентре толчков сотрудники ДЧС, поговорив с местными жителями, не смогли найти тех, кто их почуствовал? По словам Тукушева, сотрудники ДЧС отреагировали на 4 звонка, поступивших на линию 112 от местных жителей.

- Они были в районе, где проводились ремонтные работы, так как в Рудном повсеместно меняют трубы, - сказал Тукушев. - Но эти подземные работы никак не связаны с землетрясением.

- По официальным данным, толчки произошли на глубине 10 км, возможно поэтому в эпицентре никто их не почуствовал, а в Рудном люди ощутили, - сказал начальник отдела предупреждения ЧС Ерден НУРЖАНУЛЫ. - Мы созванились с дежурными службами, никаких взрывных работ на ССГПО не было. Предполагать мы можем все, что угодно. Как вы знаете, климат меняется. В прошлом году была сильная жара, в этом году много дождей. Но, по данным официальных источников, такие же толчки были в 2004 и 2016 годах. Их причину мы также сейчас уточняем в экспертных центрах.

Фото Георгия ГОВОРОВА

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