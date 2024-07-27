И.о. начальника УЧС Рудного Ерлан БИСЕН сегодня, 27 июля, прокомментировал утренние подземные толчки мощностью 3,9 баллов в Рудном. Он отметил, что по сведениям Национального научного центра сейсмологических наблюдений природного землетресения в Костанайской области не было.

Ерлан Бисен / Кадр из видео ДЧС



Эпицентром толчков стало село Белозерка в Костанайском районе. Они были зафиксированы в 9:54 утра. Такие данные привел Институт геофизических исследований Национального ядерного центра РК.

- Для выяснения обстоятельств по координатам эпицентра направлена группа спасателей, - сообщил Бисен. - При опросе местных жителей установлено, что толчков неизвестного характера не зарегистрировано, трещин в зданиях и сооружениях не наблюдается. Жертв и пострадавших нет.

Бисен также сообщил, что спасатели продолжают следить за развитием ситуации.