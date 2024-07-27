Подземные толчки произошли недалеко от Рудного. Спасатели выясняют обстоятельства произошедшего
Георгий ГОВОРОВ
27 июля 2024, 12:36 | Происшествия
О подземных толчках в Рудном сообщают читатели "НГ". Информацию подтвердили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве отметили, что уточняют обстоятельства произошедшего.
Фото из архива "НГ"
- Согласно информации Центра данных Института геофизических исследований Национального ядерного центра РК сегодня в 9:54 часов в 21 км к юго-востоку от Рудного произошло сейсмическое событие, - коротко сообщили в ДЧС.
Магнитуда толчков составила 3,9 баллов. По данным Европейского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 22 км на юго-востоке от Рудного и в 55 километрах на юго-западе от Костаная.
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