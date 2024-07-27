О подземных толчках в Рудном сообщают читатели "НГ". Информацию подтвердили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве отметили, что уточняют обстоятельства произошедшего.

Фото из архива "НГ"

- Согласно информации Центра данных Института геофизических исследований Национального ядерного центра РК сегодня в 9:54 часов в 21 км к юго-востоку от Рудного произошло сейсмическое событие, - коротко сообщили в ДЧС.

Магнитуда толчков составила 3,9 баллов. По данным Европейского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 22 км на юго-востоке от Рудного и в 55 километрах на юго-западе от Костаная.