Время между сезонами - самое тяжелое испытание для нашего брата-рыбака. Особенно, когда оно затягивается. И тогда каждый ищет, на что бы такое рыбацкое переключиться, чтобы быстрее скоротать его.

Живцовый прудок

Эхо весны

В период осеннего перехода из лета в зиму мы с Сабанеем непременно заготавливаем живца для зимней ловли щуки. И начинаем свою живцовую путину в конце октября. Несколько лет назад в районе п. Амангельды (бывший п. Красный Партизан) мы нашли старицу Тобола с замечательным золотисто-красным карасиком. Карасик оказался стойким, живучим, активным, обеспечивая нам клев щуки аж до декабря.

Увы, в этом году ситуация изменилась. Весенний тобольский паводок навел в этой нашей счастливой старице свои порядки: карася напористо потеснили подлещики и мелкие окуни. Несколько раз летом мы ставили на этой старице контрольные «мордушки», которые каждый раз сигнализировали нам о том, что карася потоком унесло по весне в далекое сине море. Туда же с этой старицы уплыли и наши надежды на красного карасика. Стало понятно и то, что не стоило рассчитывать на живца-карасика, ориентируясь на иные старицы, где тоже деловито похозяйничал вдруг проснувшийся от долгой спячки наш Тобол-батюшка. Надо было искать те водоемы, куда старичок не добрался. А если учесть, что в большинстве своем и они заметно разбогатели вешней водой, то становилось ясно - живца придется искать долго.

Чем мы и занялись. Пройдясь осенней разведкой по пригородам Костаная, такое озерцо мы все-таки нашли. Даже не озерцо, а уютный прудок вблизи бывшего ЛТП, что на костанайской объездной дороге через п. Дружба. Первый раз мы с Сабанеем приехали сюда еще до недавних заморозков. Было солнечно, комфортно, тепло. Но грязно и людно. Вокруг крохотного прудочка стояло с пяток машин, везде глаз цеплял разбросанный мусор. Это возмущало и заставляло очистить хотя бы ту часть берега, где остановились мы. Увы, кроме нас, никто вокруг себя мусор собирать не стал. Сабаней очень громко возмущался, чтобы его все слышали: так он делает всегда, чтобы совесть заставила рыбачивших убрать за собой. Иногда его призывы дают результат.

Все подходы к воде были заняты. Пришлось накачать лодку, что оказалось разумным. Привязавшись к тростнику, встали так, чтобы солнце било в наше место клева до своего захода. Первый же заброс удочки удивил - здесь было более трех метров глубины. Прикормив точку своей специальной карасиной кашей, стали ждать поклевок, слушая разговоры на берегу. Стало понятно: с берега клева не было. Мы же первую поклевку ждали недолго. Замечательный живцового размера карасик сначала клюнул у Сабанея, а следом и у меня. Не красный, как в прошлые времена, а золотистый, но очень живенький, шустрый, игривый. В тот день мы с Сабанеем надергали на две удочки более 70 штук. Причем рыбачили с обеда.

Все поменялось после выпавшего снега и заморозков. В пик непогоды мы сюда не ездили. Поехали после того, как потеплело. Были и недавним днем. Конечно, теперь здесь нет уже ни того активного клева, ни теплого солнечного комфорта. С 13.00 до 17.30 с берега на двоих поймали с Сабанеем всего-то 10 живчиков. Хотя не скажу, что клева не было. Поклевки были довольно частыми, причем сразу же после подбрасываемой привады, но подсечь карасика удавалось с трудом. При поклевке поплавок едва вздрагивал, путая нас. К пяти вечера стало резко холодать, хотя поклевки продолжались. Похоже, аналогичная ситуация была и у рыболова, который забрасывал удочку совсем недалеко от нас.

Остаемся зимовать

У нас с Сабанеем все лето живец-карасик плавал в обычной металлической ванной, которую мы установили в густой и постоянной тени под садовыми деревьями. Сабаней подключил аж 3 компрессора и время от времени менял рыбкам воду, а когда было жарко, добавлял им холодной воды из колодца. С первыми морозами мы перенесли этот домашний «водоем» на летнюю кухню. Не скажу, что всем карасикам там сразу стало комфортно. Видимо, сказался перепад температуры. Несколько слабых уснуло, остальные плавают и по сей день.

Щучий деликатес

И так они будут там жить до таких морозов, когда даже на нашей летней кухне на воде появится ледок. Тогда Сабаней пересадит щучий «деликатес» в двухсотлитровый аквариум, который находится у нас в теплом гараже. Там они и будут некоторое время зимовать. Конечно, за это время сменится несколько партий живца, а после нарастания льда на водоемах карася вообще заменит чебак.

Я рассказала о своем опыте сохранения живца, но совсем недавно узнала, что можно долго и с успехом пестовать живца в квартирной лоджии. Саму емкость (60 л) знакомый рыболов помещает в термосумку, подключает аэратор, угощает рыбку аквариумным кормом раз в неделю. В первые три дня, чтобы карасик опорожнился, меняет воду ежедневно, потом раз в 3-4 дня половину объема. Считает, что главное - постоянная температура воды, сам убедился в том, что перепад больше 3 градусов критичен для живца. При усилении морозов температуру в 1-5 градусов тепла поддерживает аквариумным обогревателем с дополнительным термореле с «Алиэкспресс».

Поделился своим секретом сохранения живца и еще один соратник по хобби, который так же, как и мы с Сабанеем, начинает заготавливать живцового карасика в конце октября. Приехав с водоема, он сразу ставит емкость в домашний погреб, где температура не выше +5 градусов. Первое время ежедневно переселяет рыбку в чистую воду того же градуса, в которой она плавала (рядом с живцовой емкостью у него постоянно в ведрах отстаивается вода «на подмену»). Удивительно, что аквариумный компрессор не работает у него постоянно, как у нас с Сабанеем. Уверяет, что его живцы чувствуют себя комфортно при ежедневной аэрации в один час. Считает, что даже ручной аэрации, когда набираешь в стакан воды из живцовой емкости и с расстояния в 40 см возвращаешь ее живцу, достаточно. Причем можно проводить эту процедуру всего по несколько минут в день. Ради интереса я попробовала вручную потешить нашего живца, подсадив его на стакан. Но такая процедура ему не понравилась. Поэтому срочно пришлось вернуть карасику компрессор.

Знаю я и еще об одном способе сохранения осеннего живцового карасика. Знакомый рыболов, не заморачиваясь с емкостями и аэрацией, год назад на своем приусадебном участке выкопал крохотный прудок глубиной 1 м, наполнил его водой и запустил туда в конце октября 500 живцовых карасиков. Они стойко держались при слабых заморозках, а когда мороз усилился - сдались, несмотря на то, что хозяин регулярно освобождал свой карасиный водоем ото льда.

…Судя по прогнозам, время прихода зимы у нас откладывается. Насколько - даже синоптики не берутся предсказать. Перепады ночной и дневной температур от небольшого минуса до дневных плюс 10 не устраивают не только мирную рыбу, но даже хищную. Так что нам, рыболовам, сейчас остается всего лишь любоваться и медитировать на застывший на воде поплавок.

Клев-инфо

- В городских зонах Тобола при неустойчивой погоде рыба капризна, однако все-таки еще есть надежда половить щучку и окуня на живца и спиннинг.

- Несмотря на потепление почти нет поклевок на Косколе и озере Итсары (п. Абай).

- Однако на живца не активно, но идет-таки щука на старицах Тобола.

- Традиционно хороши октябрьские уловы на водоемах Торгая.

- Рыболовные десанты потянулись на Шошкалы: информация оттуда обнадеживающая.

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