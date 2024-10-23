По прогнозам синоптиков, в четверг, 24 октября, ночью на западе, севере и юге будет идти дождь, а днём дождь ожидается на большей части территории области. На севере и востоке в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

В пятницу, 25 октября, дождливо будет на севере и востоке. Туман ночью и утром ожидается на севере, западе и востоке.

В субботу, 26 октября, ночью на севере и западе ночью осадки и гололёд, днём – дождь. На западе, севере и востоке вновь будет туман ночью и утром.

В Костанае в четверг и пятницу дождь, в субботу облачно, без осадков.

- В четверг и пятницу по области ночная температура воздуха будет одинаковой - 0…+5°С, на юге 8 градусов тепла, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. – Днём в четверг термометры покажут по области 7-12°С, в пятницу ожидаем 5-10°С. В субботу ночью -3…+2°С, на юге +5°С, днём 3-8°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 2-4°С, днём 8-10°С. В пятницу: ночью 2-4°С, днём 7-9°С. В субботу: ночью 0…+2°С, днём 6-8°С.

Ветер в четверг ожидается юго-западный скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на юге области. В пятницу и субботу северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с. В пятницу на севере, западе и юге - с порывами до 15-20 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ