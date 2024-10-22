Консультативный прогноз дал и.о. руководителя КФ РГП «Казгидромет» Алтынбек КАБАКОВ. Совещание 21 октября в акимате Костаная, на котором он выступал, было посвящено паводковым ожиданиям.

- С 21 по 27 октября по области ожидается неустойчивый характер погоды, - сообщил спикер, - 21-22 октября в центральных районах области и на юге в связи с прохождением атмосферного фронта будут небольшие дожди. 23-24 октября под влиянием северо-западного циклона на большей части области ожидаются осадки в виде дождя со снегом, местами гололед, днем дождь. 26-27 октября на юге и востоке области возможен дождь. Температурный фон: ночью -3…+2°С , днем 5-10°С

В ноябре средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах -3,3… - 6,7°С, что около нормы. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха. В первой половине ноября: ночами от +1... 6 °С до -7... -12°С, днем от +7...12 до -6 °С.

Во второй половине месяца предполагается понижение температуры воздуха ночью до -14...-19 и днем до -8...-13 °С.

Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы. Осадки ожидаются в начале и в конце первой декады, а также в начале второй. Снег часто во второй и в первой половине третьей декады. Гололед вероятен в начале третьей декады. Метель возможна в начале второй и в середине третьей декад, ветер 15-20 м /сек ожидается часто в течение месяца.

В декабре средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на всей территории области. Норма -11...-12 °С. Количество осадков в декабре предполагается выше нормы на большей части территории области, около нормы на юге. Норма — 12-24 мм.

Долгосрочные прогнозы всегда носят консультативный характер, пояснил специалист. По консультативному прогнозу на зимний период ожидается температура в пределах нормы, а осадки выше нормы. То есть имеются предпосылки к повторению прошлогодней ситуации. По словам Алтынбека Кабакова, коллеги из РФ придерживаются того же мнения.

Фото Галины КАТКОВОЙ