По прогнозам синоптиков, во вторник, 22 октября, днём на юге области ожидается дождь, на севере ночью и утром – туман. В среду, 23 декабря, ночью на севере и западе прогнозируются дождь и снег, а днём будут идти дожди на большей части территории области.

В Костанае во вторник переменная облачность, без осадков. В среду ночью снег с дождём, днём - дождь.

Внимание! В среду на всей территории области прогнозируется гололёд.

- Во вторник ночью ожидаем на большей части территории области будет от 0 до 5 градусов мороза, на юге 5 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – Днём будет 4-9°С, а на юге 5°С. В среду ночью ожидаем -3…+2°С. Днём термометры покажут 5-10°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -1…-3°С, днём 6-8°С. В среду: ночью -1…-3°С, днём 8-10°С.

Ветер во вторник ожидается северный скоростью 9-14 м/с по области и 5-10 м/с в Костанае. В среду ветер сменит направление на юго-западное. скорость его составит 9-14 м/с, с периодическими усилениями до 15-20 м/с на западе, севере и юге.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ