Метеорный поток Ориониды смогут наблюдать казахстанцы в ночь на 21 октября. Наблюдать за метеорами можно ближе к полуночи и до рассвета, передает Informburo.kz.

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Это один из наиболее ярких потоков осени, в его пик ожидается до 20 метеоров в час. Ориониды выделяются среди других потоков своими яркими болидами – крупными метеорами, которые движутся со скоростью до 65 километров в секунду. Наблюдать за ними можно ближе к полуночи и до рассвета.

Как ранее сообщала сотрудница Астрофизического института имени Фесенкова Светлана Мошкина, Луна в фазе последней четверти может несколько помешать наблюдению за Орионидами, так как будет светить слишком ярко и находиться недалеко от радианта потока в созвездии Орион.

Чтобы увидеть этот метеорный поток, нужно будет смотреть на восток, где восходит Орион, а также обращать внимание на небо над головой, так как метеоры будут разлетаться в разных направлениях – на запад, север, юг и восток.