Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил журналиста Данияра Адилбекова к лишению свободы на 4 года и 6 месяцев (в учреждении средней безопасности - колонии общего режима). Ранее прокурор просил суд назначить Адилбекову пять лет лишения свободы, сообщает Радио "Азаттык".

Журналиста признали виновным в "заведомо ложном доносе" и "распространении заведомо ложной информации". Обвинения предъявлены на основе публикаций в telegram-канале о председателе правления астанинского аэропорта Юсуфе Рашеде Альджавдере и о главном редакторе издания El Media Гульжан Ергалиевой.

По этому делу также судили нефтетрейдера Ерлана Саудегерова. Ему назначили наказание - 3 года лишения свободы условно.

Подсудимые отвергли предъявленные обвинения.

Данияра Адилбекова задержали 27 марта и заключили под стражу. Позже арест ему продлевали. Суд над ним начали в августе. Поводом для уголовного дела стали посты журналиста в его telegram-канале. В одном из сообщении утверждалось, что компания Vitol, занимающаяся скупкой и перепродажей нефти, использует административные рычаги заместителя министра энергетики Ерлана Аккенженова. Сам чиновник отрицает лоббирование интересов компании.

Адвокаты во время следствия и суда не раз указывали на процессуальные нарушения и подчеркивали, что в деле нет доказательств вины их подзащитных.

Издание Press.kz обращает внимание, что журналист и нефтетрейдер обвинялись в заведомо ложном доносе, хотя оба они не подавали заявлений в силовые органы с требованием привлечь к ответственности вице-министра. О том, что он не обращался с заявлением в органы безопасности, сообщал и сам журналист в опубликованном в апреле в своем письме. В тексте он также призывал независимые СМИ провести расследование, утверждая, что его "судят за правду те, кто разворовывает страну и лоббирует интересы эксклюзивного покупателя казахстанской нефти".

В мае более десятка казахстанских журналистов обратились к президенту Касым-Жомарту Токаеву и органам безопасности с призывом освободить Адилбекова из-под стражи и обеспечить прозрачное расследование уголовного дела.

Адилбеков в мае заявил о давлении и пытках со стороны сотрудников комитета национальной безопасности. По словам Адилбекова, сотрудники КНБ предлагали ему оговорить других своих коллег в обмен на смягчение приговора суда. После того, как журналист отказался это сделать, ему, как он утверждает, грозили привлечением к уголовной ответственности его матери и жены по надуманным обвинениям. В спецслужбе впоследствии отрицали правдивость этих заявлений.