По прогнозам синоптиков, в субботу, 19 октября, утром и днём на юге области ожидается дождь, а на севере ночью и утром будет туман. В воскресенье, 20 октября, на севере, юге и западе днём пройдут дожди, на западе и севере возможен гололёд. Ночью и утром на севере и востоке - туман.

В понедельник, 21 октября, ночью местами осадки. Днём на севере и западе дождь, возможен гололёд. В ночные и утренние часы на севере и востоке вновь туман.

В Костанае в выходные дни переменная облачность, без осадков, в понедельник ночью осадки, переходящие днём в дождь, гололёд.

- В субботу ночью по области будет от 0 до 5 градусов мороза, на юге 3 градуса тепла, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. – День будет довольно тёплым – 9-14 градусов выше нуля. В воскресенье и понедельник ночью термометры покажут -2…+3°С, на юге +5°С. В воскресенье днём ожидаем 8-13 °С, в понедельник будет уже прохладнее - 5-10°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -3…-5°С, днём 10-12°С. В воскресенье: ночью 0…-2°С, днём 9-11°С. В понедельник: ночью 0…-2°С, днём 6-8°С.

В ближайшие трое суток ожидается юго-восточный ветер. В субботу прогнозируемая скорость ветра - 7-12 м/с, в воскресенье и понедельник - 9-14 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ