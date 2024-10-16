По прогнозам синоптиков, в четверг-пятницу, 17-18 октября, осадков на территории области не ожидается. В субботу, 19 октября, на западе и юге днём – небольшой дождь. На севере области, 17-19 октября, в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

В Костанае в ближайшие трое суток переменная облачность без осадков.

- В четверг ночью по области будет 4-9 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – Днём ожидаем 6-11 градусов выше нуля. В пятницу и субботу по ночам термометры покажут 0…-5°С, на юге +3°С. В дневное время в пятницу будет 8-13°С, в субботу 10-15°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -7…-9°С, днём +7…+9°С. В пятницу: ночью -3…-5°С, днём +8…+10°С. В субботу: ночью -3…-5°С, днём +10…+15°С.

В четверг ожидается юго-восточный ветер скоростью 9-14 м/с по области и 3-8 м/с в Костанае. В пятницу и субботу ветер сменит направление на северо-восточное, скорость ветра по области будет 9-14 м/с, в Костанае 5-10 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ