По прогнозам синоптиков, во вторник и среду, 15-16 октября, осадков на всей территории области не ожидается. На севере в ночные и утренние часы по прогнозу – туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

- Во вторник и среду по области ночные температуры будут в пределах 5-10 градусов мороза, на юге 2 градуса ниже нуля, - сообщила синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. – Дневные температуры будут только положительными. Во вторник днём термометры покажут 2-7 °С, в среду 4-9 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. Во вторник: ночью -5…-7 °С, днем 2-4 °С. В среду: ночью -6…-8 °С, днем 4-6 °С.

В ближайшие два дня ожидается северо-восточный ветер. Во вторник скорость ветра составит 7-12 м/с, в среду 9-14 м/с.