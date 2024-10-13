Хаски, которому в приюте дали кличку Хась, председатель ОО «Надежда Плюс kst» Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ нашла во дворе своего дома, возле парка Победы в Костанае.

Хася лучше содержать во дворе или в вольере, но не на цепи

- Я утром гуляла со своими собаками и увидела его, - рассказала «НГ» Александра. - Он был совершенно социален и контактен, было понятно, что он еще совсем щенок, подросток. Мы привезли его на территорию приюта, думали, что обязательно найдутся люди, но через пару дней стало понятно, что его никто не ищет. У Хася было выбрито пузо - вероятнее всего, ему делали УЗИ. Сейчас он с нами около 4-5 месяцев, за это время он успел уже вырасти и возмужать.

Этот пес очень ждет своего человека.

- Хаски - это собака не про охрану, а про любование, активный образ жизни и просто про красоту, любовь, и объятия, и бесконечный бег, - отмечает Лебединская. - Он добряк, любит дарить любовь и получать ее, как и все хаски. Но из-за того, что его посадили на цепь без возможности бегать и выплескивать свою силу, временами кажется, что он дурноват. Это лишь потому, что он находится не в самых подходящих для себя условиях - на цепном содержании, так как нет свободного вольера, где бы он мог размещаться с неконфликтными собаками.

Хася лучше содержать во дворе или в вольере, но не на цепи.

- В идеале, если вы любитель побегать или покататься на санях зимой - для собаки это лучшие условия. Ему нужны активные прогулки и бег, чтобы он не был дурным, - подчеркнула Александра. - Мы все видим бесконечное количество хасок, ходящих на улице, потому что в свое время это была гипермодная порода, а сейчас мы пожинаем ее плоды: моду разведения красивых, но, как говорят некоторые люди, бесполезных собак.

Чтобы забрать Хася или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Андрея СКИБЫ