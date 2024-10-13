Октябрь в наших местах - пик осенней рыбалки. Можно с успехом ловить любую рыбу: щуку, окуня, плотву, карася и даже карпа. Надо только выбрать день с нужной погодой. Мы «выбрали» день карасиный.

Пик осени

Понятно, что сейчас, собираясь на карасиную рыбалку, прежде всего надо помнить о том, что этот неторопливый народ - теплолюбивый. А потому стоит стойкому погодному плюсу смениться на стойкий даже незначительный утренний минус, и карась начинает капризничать. Так что его октябрьское поведение схоже с весенним - небольшое похолодание, и можно остаться без улова.

Ночи уже холодные, но в палатке комфортно

Но пока держится ночная температура до плюс пяти, а дневная доползает до 15, да еще и порывистого ветра нет, карася можно ловить на всех водоемах. Конечно, перед испытаниями зимы этой золотисто-серебристой братии надо подкормиться, набраться сил, пожировать. А потому сейчас самая нужная и востребованная его пища - белковая, а проще говоря - банальный червяк. Поэтому даже не стоит экспериментировать с баночной кукурузой и распаренной перловкой. Октябрьский карась на эти летние деликатесы не позарится.

Стоит ли прикармливать место ловли? На этот счет у наших рыболовов нет единого мнения. Одни считают: когда у рыбы предзимний осенний жор, приваживать ее вообще не требуется. Другие утверждают, что для стабильного клева и сейчас нужна прикормка. Ну хотя бы для того, чтобы удержать в нужном рыболову месте. Мы с Сабанеем любую рыбу и в любое время года всегда прикармливаем, считая, что те рыбаки, которые отказываются от использования осенней прикормки, просто ищут повод, чтобы не заморачиваться с ее приготовлением. Нам это не в напряг. Но вот только сейчас привада должна быть с более резкими, осенними ароматами - чеснока, укропа. А еще теперь в карасиную приваду обязательно добавляем сухого мормыша. Но основа при этом, как и летом, каша, состоящая из нескольких ингредиентов: перловки, гороха, пшенки. Да, еще затемняем пищевым красителем. Вот только кормим место клева менее щедро, чем летом - время от времени и небольшими порциями.

Косколь или Итсары?

Недавним днем, подловив несколько суток стабильного дневного тепла, отправились с Сабанеем на Итсары, что в Узункольском районе, рядом с поселком Абай. Правда, сначала был соблазн поехать на Косколь, по соседству с Итсары. Оба озера все наше лето «проспали», что было удивительно, особенно по отношению к Итсары, где в прошлые годы мы ловили замечательного карася все летние месяцы. А в этом году - загадка, клева не было. В конце сентября первым встрепенулся Косколь. Оттуда стала приходить информация о фантастических полуторакилограммовых рыбинах, которых с трудом удавалось подтянуть к поверхности воды.

Понятно, что армия карасятников со всей области спешно двинулась на взятие Косколя. Среди этого нашествия были и информаторы «НГ», которым можно было верить. Реальная ситуация предстала таковой: да, крупный, до килограмма и более карась попадается на рыбацкий крючок, но не слишком часто и не в любом месте. Чаще клюют полукилограммовики, но опять же не везде. Хорошие уловы сейчас там у тех, кто удачно попал на место массовой тусовки коскольского рыбьего народа. Ну, а тому, кто не попал, уготовано всего с пяток рыбин.

Конечно, трофейный карась - это большой соблазн для любого рыбака, вот только некомфортно нам с Сабанеем его ловить в толпе. Потому и отправились его искать не на Косколь, а к соседу на Итсары. Скажу, кстати, что Итсары для нас с Сабанеем более памятное и везучее озеро, чем Косколь, и одно из немногих мест, где мы результативно ловили одновременно карася и щуку. Зубастую - на жерлицы с живцом, установленные на тростнике вокруг «окна», в котором тягали добротного карася.

Выбираем Итсары

Приехав на Итсары, отправляемся к тому заветному «окну» в тростнике, которое мы уже можем найти даже с закрытыми глазами. Первым делом прикармливаем знакомое место, затем на прежних точках клева щуки приспосабливаем жерлицы. Теперь можно посмотреть по эхолоту, где больше рыбы. Да, рыба есть, но ее не густо, да и размеры нас не радуют. Выплываем на «чистую» воду - там такая же грустная песня. Просидев с часок без поклевок, принимаем решение все-таки ехать на Косколь. Спешно снимаем щуковки, сматываем удочки. Плывем к берегу. По пути встречаем сидящего в лодке рыболова. Сабаней с ходу шутит: «Наверное, рука карасей таскать устала?» - «Не устала, но трешку за последние полчаса выудил, два с ладошку, а один точно под килограмм», - отреагировал карасятник. Мы переглянулись с Сабанеем и тут же решили на Косколь не ехать.

Итсарский улов октября

Пришвартовали, как и встретившийся рыболов, лодку к тростнику, чтобы забрасывать удочку на «чистую» воду в «окна» между островками рдеста. Первым делом проверили по эхолоту плотность рыбы, рельеф дна и глубину. Информация была обнадеживающая. Сабаней прикормил «пятачок» себе и мне своей хитрой привадой, насадили на крючок по целой «люстре» червей, настроили удочки сантиметров на 30-40 выше дна, где эхолот показал скопление рыбы. И, о чудо, минут через 15 последовала поклевка!

Наш первый октябрьский карась до килограмма не дотянул граммов 700, но в условиях полного утреннего бесклевья он принес радость и надежду. Вскоре после этого первого клюнул второй, потом третий, четвертый… Время от времени Сабаней подбрасывал в воду по горстке прикормки. А когда мы поняли, что нам удалось собрать здесь стаю, начали ловить уже с самого дна. И расчет оказался верным. Вот тогда-то нам и стали попадаться огромные тяжелые неповоротливые серебристые «лапти».

Рыбачили в тот недавний октябрьский день до половины шестого вечера. Если учесть, что встали на это место примерно в час дня, то за 4 с половиной часа дневного времени поймали больше 10 кг отличного карася, получив при этом еще большую порцию удовольствия. С таким уловом на берег было выплывать конечно же очень приятно. Кстати, респект арендатору, берег был уютно чистым. Удивило, что здесь в наше отсутствие обозначилась большая палатка-«куб». А это значит, что кто-то собрался рыбачить ночью. Но нам хватило и четырех дневных часов.

По дороге домой пытались понять, почему не было клева в нашем привычном тростниковом «окне». Сошлись на том, что сейчас карась здесь начинает двигаться и кормиться не с самого утра, а ближе к обеду, когда значительно потеплеет. И не в камыше и тростнике, где много тени, а там, где больше света и растет его любимая донная травка. А ведь когда-то в это же время был отличный клев и в том самом «окне». Почему ныне иначе, мы так и не поняли. Загадка осталась.

Фото автора

Клев-инфо