В обоих случаях родились здоровые мальчики. И оба – вторые дети в семье. Радостным событием поделились вчера, 7 октября, медики станции скорой помощи.

Валерий Попов, Ольга Костенко и Камила Даирова впервые принимали роды во время вызова

Первый мальчик родился в мкрн. Кунай около 2 часов ночи. На вызов отправились Ольга КОСТЕНКО и Камила ДАИРОВА. Стаж у девушек 6 лет и 3 года соответственно. Но в одной бригаде вчера они оказались впервые.

- Нас часто вызывают к беременным, но принимать роды пришлось в первый раз. Когда ехали, думали, что успеем довезти, но оказалось, что нет. Пришлось начать на месте оказывать акушерскую помощь, - рассказала Ольга. - Было очень волнительно, но в этот момент думаешь, что вся ответственность лежит на тебе, все зависит от тебя, поэтому некогда было переживать. Работали в паре, сплоченно, помогал муж женщины.

Второй малыш появился на свет в районе ж/д вокзала около 7 вечера. Когда медбрат Валерий ПОПОВ уже ехал на вызов, ему позвонила диспетчер и попросила поторопиться: с адреса уже перезванивали, говорили, что женщина начинает рожать.

- Когда я поднялся в квартиру, женщина лежала на кровать, жаловалась на схватки. Я попросил водителя подняться с носилками в квартиру, но когда он пришел, женщина сказала, что не сможет сама доехать: «Я рожаю», - рассказывает медбрат. - Женщина родила довольно быстро, буквально 5-7 минут. Срок был 35 недель, мальчик немного недоношенный, но закричал сразу.

Обоих женщин с сыновьями после родов доставили в больницу. Сейчас мамы и малыши чувствуют себя хорошо.

Для всех троих медиков это были первые роды, принятые на дому. Такой опыт они называют волнительным и трепетным. Мамам с малышами медики пожелали здоровья и счастья.

- А беременным, кто вызывает скорую, не терпите так долго, - пошутил Валерий Попов.

Фото представлено станцией скорой помощи

