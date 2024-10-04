В церкви Костанайской епархии святыню из Москвы привезут в рамках архипастырского визита Главы Православной Церкви Казахстана митрополита Астанайского и Казахстанского Александра. Мощи пробудут в нашей области четыре дня.

Митрополит Александр приедет в Костанай в субботу, 12 октября, и возглавит богослужения в храмах.

- Святая Матрона Московская – одна из самых почитаемых святых нашего времени. По молитвам святой старицы в мире происходит много чудес, исцелений, разрешаются житейские трудности, в семьях появляются долгожданные дети. Почитание святой очень велико, - говорится в пресс-релизе информационного отдела Костанайской епархии. - По словам очевидцев, очередь к мощам Матроны Московской в Покровском монастыре, не уменьшается. Ежедневно монастырь посещает несколько тысяч паломников со всего мира.

Доступ к святыне:

Константино-Еленинский кафедральный собор г. Костаная (Алтынсарина, 206, район центрального рынка)

Суббота, 12 октября, в 17:00 – торжественная встреча мощей; Поклонение до 00:00 часов.

Воскресенье, 13 октября - с 08:30 до 00:00 часов.

Иоанно-Богословский кафедральный собор г. Рудного (Парковая, 55)

Понедельник, 14 октября – торжественная встреча мощей в 08:30. Поклонение до 00:00 часов.

Константино-Еленинский кафедральный собор г.Костаная (Алтынсарина, 206, район центрального рынка)

Вторник, 15 октября – с 08:00 до 14:00. В 14:00 – прощание со святыней.