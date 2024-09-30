Всю неделю горожане сообщали об отсутствии горячей воды в микрорайонах №№ 7, 8 и 9. "Почему вода исчезла, мы не знаем", - отвечал главный инженер ГКП "КТЭК" Вячеслав Плотников на брифинге 27 сентября.

Причину озвучил и. о. директора ГКП "КТЭК" Азамат АУЖАНОВ на аппаратном совещании в горакимате 30 сентября:

- У нас там проходили работы по участку тепломагистрали № 14. Как правило, по окончанию работ начинается подключение ко всем внутриквартальным системам и происходит процедура завоздушивания. Из-за этой проблемы жители 6, 7, 8, 9 микрорайонов какое-то время получали услуги несоответствующего качества. Сейчас проблему эту устранили. Со вчерашнего дня в некоторых домах проблема устранена.

- Примет ли городской акимат меры по отношению к КТЭК? - спросил корреспондент "НГ".



- Нужно понимать, что есть какие-то физические воздействия и так далее. Если мы будем принимать меры к КТЭК по каждому недочёту, от них там ничего не останется, - ответил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Это всё в реалиях. Если есть вина КТЭК в отопительный сезон, конечно, примем меры дисциплинарного характера.

- Процесс завоздушивания - это естественный процесс, который сопровождается при подключении к системам теплоснабжения, - добавил Аужинов.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕН