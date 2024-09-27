Горожане сообщают «НГ» и местным СМИ, что в микрорайонах №№ 7, 8 и 9 вместо горячей воды идет холодная. На вопросы журналистов сегодня, 27 сентября, ответил главный инженер ГКП "КТЭК" Вячеслав ПЛОТНИКОВ.

- Поступают жалобы. - признал он. - Сегодня бригада выехала и осматривает, мы отрабатываем эти жалобы, никто не сидит без дела. Почему вода исчезла, мы не знаем. Будем выяснять. К концу дня, возможно, выявим причину и примем решение

Он добавил, что вчера, 26 сентября, район КЖБИ и микрорайоны подключили к ТЭЦ и подают воду оттуда.

- Есть экономическая целесообразность: в летний период мощности ТЭЦ вполне достаточно для подачи горячей воды, - пояснил Плотников. - Зачем задействовать еще один объект и людей? Я лучше предоставлю им отпуска и отгулы, которые они заработали, а также проведу осмотр оборудования, устраню дефекты. Для этих целей мы и сделали перемычку - ТМ-14, которая соединяет К-3 и ТЭЦ. Если бы ТМ-14 не ремонтировалась в этом году, то третья котельная не работала бы все лето.

С началом отопительного сезона южные районы города вновь подключат к котельной № 3 (К-3).

- Сразу скажу, что температура обратки на ТЭЦ составляет 61 градус, - отметил главный инженер. - У нас ведется мониторинг, каждое утро я просматриваю параметры. Нужно изучить ситуацию. Возможно, есть локальные причины по холодной воде.

Плотников заверил, что КТЭК на 100 процентов готова к отопительному сезону.

ТЭЦ в центре Костаная/Фото Олега ПАКА

Летом провели текущие и капитальные ремонты котельных ТЭЦ (центр), ТЭЦ-2 (КСК), К-3 и цеха малых котельных (микрорайоны). Сейчас идет ремонт пятого парового котла на ТЭЦ и КВГМ-50 (водогрейный котел) на ТЭЦ-2. Сроки окончания работ - 15 и 20 октября соответственно.

- Эти работы не влияют на начало отопительного периода. Все остальное оборудование у нас находится в стопроцентной готовности, - сказал Плотников.

В результате весенней опрессовки теплосетей выявили ряд дефектов, сейчас они устранены.

В микрорайоне Аэропорт затянулся ремонт магистральных теплосетей.

Фото из архива "НГ"

- На сегодня магистральные теплосети в этом микрорайоне готовы на 100%, ремонт внутриквартальных сетей также завершен, - сообщил Плотников. - Сейчас подключаем оставшиеся дома. Фактически микрорайон Аэропорт готов к отопительному сезону.

Завершен проект реконструкции ТМ-14 (пр. Абая). 25 сентября в этом районе подали горячую воду.

Продолжается реконструкция участка тепломагистрали ТМ-23 по ул. Чкалова и работы по ТМ-5 (возле пединститута).

Вячеслав Плотников прокомментировал критику в адрес предприятия:

- Многие граждане прямо высказывают мнение, что контроля не ведется, но я могу заверить, что это совсем не так: контроль осуществляется как со стороны руководства города, так и с нашей стороны. Вчера у нас был совместный объезд с акимом города, его заместителем и начальником отдела ЖКХ, мы посещали все эти объекты. Тем более, это не разовая акция: все лето аким объезжал объекты и следил за ходом работ.

Фото Андрея СКИБЫ