На этот вопрос сегодня, 27 сентября, на брифинге в ГКП "КТЭК" ответил главный инженер предприятия Вячеслав ПЛОТНИКОВ.





- На сегодня уже сформировано постановление, отправлено в отдел ЖКХ, оно там рассматривается и будет положено на подпись акиму города, - пояснил он. - После того, как подпишут, мы начнем отопительный сезон. Там все зависит от температуры наружного воздуха - она должна быть меньше +10° в течение 5 дней.

Главный инженер отметил, что ориентировочная дата начала отопительного сезона - 1 октября.

В прошлом году например постановление о его начале было подписано 3 октября, - отметил он.

Плотников также пояснил, при каких условиях будут подключать к теплу социальные объекты:

- Очень многие хотят чтобы их по звонку подключали, но так мы не можем. Поэтому просим социальные объекты письменно оформлять заявление, мы включаем в план и подключаем. Это нужно для того, чтобы велся учет, когда и что было подключено.

Фото Андрея СКИБЫ