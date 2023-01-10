С начала отопительного сезона с проблемами теплоснабжения в службу iKomek обратились 699 раз. Так, из-за отсутствия отопления пожаловались в 427 случаях, о низком температурном режиме поступило 225 обращений, устранить порывы просили 40 раз. Об этом сообщили сегодня, 10 января, на аппаратном совещании, прошедшем в городском акимате.

Фото из архива "НГ"

Системный характер носят обращения жителей по адресам ул. Ворошилова, 54; ул Садовая, 49; ул. Станционная, 66; мкрн Аэропорт, 20 и 21.

Например, в декабре прошлого года 30 домов в мкрн. Аэропорт остались без тепла. Коммунальные службы тогда провели плановые мероприятия по устранению порыва. В новом микрорайоне Костаная уже пришли в негодность некоторые участки теплотрассы. А все потому, что территория подвержена подтоплению грунтовыми водами.

В ГКП "Костанайская теплоэнергокомпания" отметили, что за текущий отопительный сезон здесь несколько раз проводили ремонтные работы на теплосетях. Причина столь частых аварий - подверженная коррозии магистральная труба.

- Проблема заключается в высоком уровне грунтовых вод. Труба наполовину лежит в воде, она уже сгнила изнутри и снаружи, - прокомментировал для "НГ" и.о. директора "КТЭК" Виктор ШМЫГЛОВ. - К тому же вода охлаждает теплотрассу, мы несем потери по газу.

В настоящее время в акимате города обсуждают вопрос финансирования проекта по замене проблемного участка магистральной трубы диаметром до 500 мм протяженностью почти 988 метров.

- Сейчас надо трубу менять, менять гидроизоляцию. Это большие деньги, 985 млн тенге, - добавил Шмыглов.

Об этой проблеме в теплокомпании знали еще в 2017 году. Но столь громкие заявления звучат лишь с недавних пор.

- Проблему поднимали и в прошлом году, - не согласился с корреспондентом "НГ" руководитель КТЭК, - но мы ограничены в суммах. Например, у меня весь ремонтный фонд по всему Костанаю в год составляет 345 млн тенге. А здесь речь идет о почти 1 млрд тенге.

- Природный фактор сыграл злую шутку, возможно, на других участках теплотрассы, которые еще не попали в обзор, назревает та же проблема? - уточнила корреспондент "НГ".

- Решаем проблемы по мере их поступления. Все же предусмотреть не можем. Сейчас, грубо говоря, мы боремся с озером (мкрн. Аэропорт построили на территории вблизи озера "Тарелочка" - "НГ"), - прокомментировал Шмыглов.

В КТЭК отметили, что в городском акимате понимают сложившуюся проблему и достаточно оперативно решают ее. Кстати, Виктор Шмыглов отметил, что становится "все хуже и хуже".

Сегодня на совещании аким города Марат ЖУНДУБАЕВ обсудил этот вопрос и отметил, что бюджетная заявка по проекту на стадии подготовки.

- Когда будете готовить проект, - обратился он к руководителю городского отдела ЖКХ, - изучите этот вопрос полностью. Нужно сделать обследование грунтов. Заложите туда нормальную изоляцию, которая выдержит воду. И на будущее: нам надо смотреть на качество того, что закапываем. А то получается, что долго строим микрорайон, а потом еще занимаемся сетями. Это должно стать для нас горьким опытом.