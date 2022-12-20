Заместитель главного инженера ГКП "Костанайская теплоэнергокомпания" Нурлан КОШЕКОВ сегодня, 20 декабря, объяснил, почему без тепла остались школа, аэропорт и жилые дома в Костанае. По его словам, небольшой порыв в обратном трубопроводе диаметром 400 мм по ул. Герасимова был обнаружен еще 5 декабря.

- Ввиду того, что порыв незначительный и в начале декабря у нас начались холодные дни с низкой температурой, было принято решение запланировать устранение порыва на более благоприятные дни, - сообщил Кошеков. - Утром 20 декабря было 0 градусов, сейчас -6. Приступили к устранению порыва и на данный момент производятся сварочные работы. Ориентировочно до 18:00 сварочные работы будут закончены. Потом с котельной мы запустим воду в трубопровод и подадим тепло населению. У нас котельная работает.

От отопления временно отключили 30 жилых домов, школу и здание аэропорта. При этом в КТЭК уверяют, что в домах пока сохраняется тепло "в пределах нормы" на уровне +18 градусов. Занятия в школе не прекращались. Дома от отопления отключили в 11:30, над устранением порыва работают две бригады.

- Причина порыва - высокий уровень грунтовых вод, - отметил Кошеков. - Теплотрасса у нас в воде находится, из-за чего происходит агрессивное воздействие грунтовых вод на металл трубы. О данной проблеме мы знали, поэтому в этом году была разработана проектно-сметная документация на реконструкцию подземной теплотрассы по ул. Герасимова общей протяженностью 985 м. Стоимость строительно-монтажных работ - 988 млн тенге. Новая труба по проекту будет иметь полиэтиленовую оболочку, соответственно в будущем воздействие грунтовых вод на металл будет минимальной. Это положительно скажется на эксплуатации новой теплотрассы.

Старую теплотрассу ввели в эксплуатацию, по данным Кошекова, в 2015 году. Отвечая на вопросы "НГ", заместитель главного инженера КТЭК сообщил, что во время укладки трубопровода грунтовых вод не было, а "появились они со временем впоследствии застройки микрорайона Аэропорт".

- Я бы не сказал, что у нас идет рост аварий. У нас аварий нет, у нас порывы на теплосетях, - ответил на вопросы журналистов Кошеков. - Это вопрос эксплуатации. У нас износ теплосетей на уровне 63%. Это, скажем так, до 75% считается в удовлетворительном состоянии. Мы каждый год дважды проводим опрессовку. Поэтому я не скажу, что у нас идет рост, всё находится на, скажем так, константе, плюс минус. Для нас это обычные трудовые дни.

Также 8 домов остались без горячей воды на ул. Павлова. Там, по сообщениям ГКП "Костанай-Су", 19 декабря также произошел порыв трубы.

- Бригада оперативно выехала, в 2 часа ночи мы отключили несколько домов, - сообщил заместитель главного инженера ГКП "Костанай-Су" Болат СЕИТБАЕВ. - Работы по устранению ведутся. Сами понимаете - зимние условие, грунт промерз. Планируем до 24 часов воду вернуть в дома.

Фото Георгия ГОВОРОВА