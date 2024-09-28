25-летний костанаец Дмитрий ШУМИЛИН (псевдоним Антикваров) и еще 14 энтузиастов в начале сентября собрались недалеко от с. Жуковка Костанайского района на слет кладоискателей. Дмитрий рассказал об этом в своем YouTube-канале, откуда мы и узнали о слете. И попросили рассказать подробнее о том, как и чем живут современные охотники за артефактами.

«Десять прошли, а он нашел!»

Клады - это зарытые в земле или спрятанные иным способом деньги или ценные предметы, владелец которых неизвестен и не может быть найден или же потерял на них право. Часто это могут быть любые вещи, которые единым комплексом попали в землю. Они зачастую представляют не только материальную, но и историческую, археологическую и духовную ценность.

Дмитрий Шумилин: «Ты ездишь искать для удовольствия, просто ради самого момента» / Фото Андрея СКИБЫ

Костанайские кладоискатели знакомы друг с другом давно и «сидят» в общей группе в WhatsApp. Там Дмитрий и предложил им собраться.

- Жуковку выбрали, потому что там раньше было много находок, да и деревня была большая, - поясняет он. - Я думаю, там была развита торговля. Ближе к реке Тобол находится часть села, которая существует еще с царских времен. А дальше она переросла в советскую, ближе к трассе.

Копали с 12 до 17 часов, поужинали и разъехались по домам. Основная добыча - монеты Российской империи времен правления императора Николая II.

- Вообще все зависит от того, куда поедешь, - говорит Дмитрий. - Конечно, если деревня построена в 20-30-х годах XX века или во времена целины, с 50-х годов, то и находки будут советских времен. Но могут быть и случайные, например, в царское время кто-то проходил и обронил. В таком случае ты, скорее всего, найдешь только одну-две монетки и все. Я в основном езжу по местам, где можно найти предметы царских времен, в частности, монеты. Чаще всего - одну-две копеечки. Обычно за выезд находим до шести-семи монет. Можно найти не только монетки: кран и ручку от самовара, колечко, крестик...

Находили также замки на сундуки царских времен. Они разных видов и все подписаны фамилиями, именами мастеров. Бывает, что рядом в земле лежат и ключи.

Иногда кладоискатели находят замки к сундукам царских времен / Фото Андрея СКИБЫ

- В основном находим советские значки, как вот, например, 1924 года - траурный, в честь смерти Ленина, - показывает Дмитрий. - Находим и национальные казахские украшения, обручальные кольца серебряные. Тут даже именник мастера есть - то есть, клеймо, как на современных кольцах. Находим и православные крестики.

Кладоискателями движет, в основном, спортивный интерес: кто больше найдет, у кого будет лучше находка, кто удачливее.

- Я придумал конкурс: взял мешочек с разными монетами, которые находил ранее, и за день до встречи закопал его, - рассказывает Дмитрий. - На слете указал всем примерное место - 10х10 м. Соревновались, кто найдет. Мой товарищ Виталий нашел мешочек спустя, наверное, минут 10-15! Волшебство да и только! У нас есть такое поверье: твой клад тебя обязательно дождется. Десять человек прошли рядом с этим местом и не нашли, а он нашел! После слета кто-то оставлял монетки себе, кто-то перепродавал, но всем больше в кайф находить их, когда понимаешь, что до тебя эти монеты держал человек более 100 лет назад! И ты ее нашел - ты второй человек, который ее держит!

Больше всего монет во время слета нашел опытный кладоискатель Миржан.

Монеты времен правления Николая II - самая частая находка кладоискателей в нашей области / Кадр из видео

- Он какой-то фартовый копатель! - восхищается Шумилин. - Вот где нет даже этой монеты, он ее найдет! Он - как рыбак, который поедет на речку и щук наловит, а ты будешь стоять рядом и по нулям! Я ходил рядом с ним, ни одной монеты не нашел, а он - целых шесть! Все царские, «николаевские». Не сказать, что он копает долго, но он научился хорошо пользоваться металлоискателем и не ленится - все копает!

В основном находили монеты номиналом в 1 копейку, но искатель Сагит нашел серебряные 20 копеек. Общий итог - около 20 царских монет.

Законно ли это?

По словам Дмитрия Шумилина, в Казахстане законодательство разрешает копать землю для поиска исторических ценностей. Но нельзя нарушать культурный слой земли, то есть, запрещено копать в местах археологических раскопок, древних захоронений и курганов. Дмитрий отмечает, что его единомышленники копают только возле действующих и заброшенных населенных пунктов.

- Обычно места, где копать запрещено, огорожены. И везде стоят таблички, что это место захоронения, курган или стоянка древних людей. Конечно, такие места мы всегда обходим стороной, - говорит он. - Во многих странах и, в частности, в Казахстане, если ты нашел клад, то обязан отнести его в музей, полицию, отдать государству, а оно уже даст тебе половину клада. Но мы именно клады не находили. И я не знаю таких людей, кто находил.

Дмитрий признается: изначально старался найти что-то крупное, но со временем это желание пропадает.

- Потом ты ездишь искать для удовольствия, просто ради самого момента: походить, посмотреть, полюбоваться. В первую очередь это отдых, единение с природой! - добавляет он.

«Земляной дед» и золото Колчака

К тому же копать на месте древних захоронений не позволяют суеверия, в которые верят многие кладоискатели.

- Если что-то находим, то обязательно благодарим «земляного деда», - приводит пример Шумилин. - Порой берем с собой современные монетки и либо в начале копа зарываем их в ямку, либо после того, как нашли старые. То есть обмениваем. Также считается, что если первым нашел монетку, то день будет насмарку, больше ничего не найдешь. А если первым нашел гвоздь, то день будет удачным.

Эти наконечники стрел времен сарматов знакомые Дмитрия нашли возле озера Балхаш / Фото Андрея СКИБЫ

Поверья, по его наблюдениям, часто сбываются:

- Однажды поехал вместе с тещей и женой покопать в лесу, рядом со старым поселением. Через 2-3 минуты услышал сильный сигнал металлоискателя. Выкопал монету - 2 копейки 1865 года. Думаю: «Ну, сейчас я всем покажу, какой я копатель!» Но за два часа поисков больше ничего не нашел.

Кладоискатели всегда зарывают за собой ямы и соблюдают неписаные правила. В частности, нельзя хамить пастухам, так как они могут подсказать хорошие места для поиска.

- Если животное потеряется, пастухи ищут его, часто встречая холмики старых фундаментов. Они укажут место, приедешь - и точно, находка! - говорит Дмитрий.

Рассказал и о знаменитой байке про золото адмирала Александра Колчака, якобы закопанное где-то в нашей области.

Царская монета времен Российской империи 1860 года выпуска номиналом 2 копейки / Фото Андрея СКИБЫ

- Говорят, что Колчак где-то у нас проходил, не знаю, правда это или нет. Но слышал, что Николай II, когда был цесаревичем, действительно бывал в наших краях. А золото Колчака - это как клад Наполеона. Может, оно где-то и лежит, но вряд ли у нас. Хотя все возможно, - отмечает Шумилин.

Есть в этом хобби не только мистические, но и реальные опасности:

- Надо быть аккуратным: мы часто копаем в лесах, а там и звери, и клещи. Мы всегда перестраховываемся, закрываем тело плотной одеждой, носим рыболовные и охотничьи костюмы.

На раскопки обычно едем не дальше 100 км от Костаная.

- Но сейчас планируем выехать дальше - в Тениз или Жаркайын, это приграничная зона с Россией, - поделился планами Дмитрий. - Там есть место, где был закопан, а затем распахан клад. Говорят, что там постоянно находят царские монеты. Хорошие находки бывают в районе Щербаковки, «Соснового бора», в Аулиеколе - там есть старые места. В Борис-Романовке (сейчас село им. Павлова в Костанайском районе - «НГ») тоже.

«Это меня сильно затянуло!»

В 2017 году Дмитрий поступил в Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого на специальность, не связанную с раскопками, - «PR-специалист».

В антикварной лавке много бюстов известных личностей XX века / Фото Андрея СКИБЫ

- Мое детство не было связано ни с историей, ни с археологией, - рассказывает он. - Хотя я гуманитарного склада ума. Недавно с другом вспоминали, что у меня дома были 3D-пазлы, много разных игрушек. Я коллекционировал, но старые вещи не собирал. Хотя меня всегда привлекали старые предметы, мне было интересно их подержать в руках.

В возрасте 18-19 лет наткнулся на YouTube-канал про раскопки.

- Я загорелся этой идеей и купил в Питере металлоискатель. Это меня сильно затянуло! - вспоминает Дмитрий. - Но первые три года я не мог найти ни одной царской монеты в окрестностях города, находил только советские. Ездил по деревням и надеялся найти старые монеты. Тогда мне нужен был новый ноутбук, это мотивировало. Но не было знакомых, кто бы разбирался в раскопках.

Коллекция значков - в основном советского периода / Фото Андрея СКИБЫ

Во время учебы в Питере стал приезжать на Удельный рынок, о котором узнал от друзей.

- Это один из трех крупнейших рынков в Европе! Там сначала идет вещевой рынок, а потом стоят контейнеры с антиквариатом, - говорит Шумилин. - Там познакомился с Максимом, который тоже искал монеты. Мы подружились.

Найденные вещи отдавал товарищу для продажи. После окончания учебы пытался устроиться по специальности, но не получилось. Устроился продавцом в лавке у Максима. Плата - 500 рублей за выход плюс 10% от продаж. Позже выставлял свой товар и получал 10% от его продажи. Немного позже арендовал на рынке свою лавку. Вернулся в Костанай и начал продавать антиквариат через Интернет и мессенджеры. Арендовал помещение, открыл свою антикварную лавку.

«Она уже стала фишкой!»

В этой лавке мы и встретились с Дмитрием. Ее вполне можно назвать мини-музеем. Одна из первых вещей, появившихся здесь, - мозаика с изображением Владимира Ленина.

Мозаика с изображением Владимира Ленина была одним из первых предметов в антикварной лавке Дмитрия / Фото Андрея СКИБЫ

- Я ее купил в Рудном у мужчины, она у него лежала в гараже, - вспоминает Шумилин. - Ее хотели выкинуть строители, которые разбирали старый советский дом, но он забрал. Честно говоря, не хочу ее продавать, она уже стала фишкой моей лавки!

Вот - старая икона.

Старый складень пережил Великую Отечественную войну и побывал на фронте / Фото Андрея СКИБЫ

- Это был складень, - комментирует Дмитрий. - Женщина, у которой я ее купил в Костанае, рассказала: у отца было два брата, и когда они уходили на войну, их отец дал каждому по одному складню. Но с фронта вернулся только ее отец с этим складнем.

Еще один любимый предмет - торговые весы 1893 года.

- Чаще всего сохраняется только штанга, а чаши теряются. Но здесь они съемные, поэтому сохранились, и это делает их ценными, - поясняет Шумилин.

Советы начинающим

- Перед поисками обязательно проконсультируйтесь, не покупайте металлоискатель, не разобравшись в нем, - советует Шумилин. - Желательно, чтобы у вас был знакомый кладоискатель, который бы подсказал, как правильно пользоваться прибором и выбирать места. Он мог бы взять вас с собой пару раз. А если вы хотите открыть свой антикварный магазин, то, честно говоря, это глупое занятие в нашем городе. Он работает, как склад, и ты в основном отправляешь товар в Астану и Алматы.

Комментарий эксперта Археолог, кандидат исторических наук, ассоциированный профессор КРУ им. Байтурсынова Ирина ШЕВНИНА прокомментировала «НГ» вопрос о законности раскопок. - К любому кладоискателю археологи относятся негативно, потому что под этой маской могут скрываться «черные копатели». В целом кладоискатели ищут что-то с целью последующей продажи, то есть для наживы. Для науки их находки недоступны, потому что они, как правило, не сдают их в музеи. Более того, во многих случаях их деятельность - это прикрытие: «Мы копаем возле деревни». Но кто может утверждать, что там нет археологического памятника? Любые земляные работы могут проходить на месте такого памятника. Возможно, он еще не был найден, но благодаря усилиям этих копателей уже никогда не будет обнаружен. Шевнина также объяснила, что можно назвать кладом и относятся ли к этому понятию «николаевские» монеты: - Клады из монет существуют, все зависит от периода, территории и страны. Есть клады, состоящие только из монет, и это тоже будет археологическим артефактом. Даже советские монеты могут иметь научную ценность, например, для нумизматики. Археолог отмечает: все находки априори должны считаться кладом. Комиссия, состоящая из ученых, историков и этнографов, определит их археологическую и историческую ценность. - Кладоискатели обязаны уведомлять и сдавать все находки в музеи, потому что все, что находится в недрах земли, принадлежит государству, и это четко прописано в законе, - пояснила Ирина Шевнина. - Однако закон в этом отношении слишком гибкий: пока нет серьезного наказания за такую деятельность, есть лишь штраф. Но они сами смеются: заплатят и дальше продолжают копать! Я часто натыкаюсь на это в Instagram, где люди отправляются искать что-то с целью найти. И, конечно, находят монеты времен Николая II, но иногда и археологические артефакты. Но мы, как ученые, ничего сделать не можем...



