Собаку по кличке Круэлла волонтеры ОО «Надежда Плюс KST» нашли в микрорайоне Нурай в Тобыле.

Круэлла получила свое имя в честь героини мультфильма «101 далматинец»

- К нам Круэлла попала по программе ОСВВ в прошлом году, - рассказала «НГ» председатель организации Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - Мы назвали ее так, потому что своей черно-белой мордочкой она похожа на главную злодейку мультфильма «101 далматинец». Сокращенно называем ее Кру.

Когда волонтеры вернули собаку назад, во двор дома № 6 микрорайона Нурай Тобыла, она уже подросла и стала защищать детей своего двора от детей из других домов.

- Я не знаю, как она понимала, где свои дети, но она защищала их от детей из домов № 4 и № 8, - пояснила Александра. - Стала хватать людей за одежду, особенно детей, сопровождала своих в магазин, а чужим не давала выйти из него. Возникли жалобы, что собака ведет себя агрессивно и создает неудобства для местных жителей.

Поэтому уже больше года Круэлла живет в реабилитационном центре для собак «Надежда».

- Пока она так и не нашла своего человека, - говорит Лебединская. - Собака молодая и очень активная. Ей подойдет семья с детьми. Она никогда не содержалась на цепи, так как душится, и цепное содержание для нее не подходит. Ей нужен вольер или просто свободный выгул и активное общение с детьми.

Чтобы забрать эту собаку или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Александры ЛЕБЕДИНСКОЙ