Баница - пирог из тончайшего теста и самых разных начинок. Любят такие пироги на Балканах, в Молдове и Румынии, похожие изделия есть в турецкой кухне. Но болгары - признанные мастера в этом деле, у них есть специальные заведения, баничарни, где всегда можно купить свежайшую баничку. Например, с брынзой и зеленью, рецептом приготовления такой делится Mariya.

Болгарская баничка с пылу с жару просто прекрасна

Ее вариант быстрый, потому что используется готовое тесто юфка. Подойдет и фило. У нас такого, пожалуй, не найти. Можно самому приготовить тянутое пресное тесто. А можно взять максимально тонкий лаваш.

Традиционная начинка - брынза. Mariya раскрошила ее и соединила творогом, 50 на 50, чтобы начинка не была слишком соленой.

- Зелень у меня - петрушка и мята, немного перца, можно сухих трав добавить, думаю, хорошо пошла бы и кинза, - написала она, - а у турок обычно вкусная начинка из соленого сыра и шпината. Количество продуктов, указанное в рецепте, я для своей семьи уменьшила вдвое. И делала баницу в округлой керамической форме. А большую можно было готовить на обычном противне с бортиками.

Дно формы обильно смазать растопленным сливочным маслом, разложить лист теста. На него - слой начинки, снова тесто, смазать его маслом, снова разложить начинку. И так далее. Верхний слой - тесто. Потом баницу острым ножом порезать на квадраты и залить яично-молочной смесью. Немного встряхнуть форму, чтобы смесь проникла в разрезы. Печь при 175 градусах. Около часа.

- Автор рецепта пишет про готовность: «Чтобы середина пирога не тряслась». И по рецепту тесто кладут двойными слоями. Я клала везде по одному, - добавила Mariya, - ничего не развалилось. И нам понравилось, что тесто внутри почти не чувствуется, а корочка получилась отличная, красивая и хрустящая.

Ингредиенты

Тесто фило (юфка, домашнее тянутое) или тонкий лаваш - 250 г, брынза/творог - 225 г, яйца - 2 шт., сливочное масло - 75 г, молоко - 175 мл, несколько веточек петрушки, мяты, кинзы.

Фото Mariya