По прогнозам синоптиков, в четверг и пятницу, 19-20 сентября, на территории области осадки не ожидаются. В четверг на севере ночью и утром будет туман. В субботу, 21 сентября, на севере пройдёт дождь.

Фото Елены ПИКЕлЬНОЙ

В Костанае в ближайшие трое суток по прогнозу - переменная облачность, без осадков.

- По области в четверг ночью будет +1...+6, на западе и севере - заморозки до -2 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - День будет тёплым - 15-20°С, на юге 23°С. В пятницу ночью термометры покажут 0...+5°С, на юге 8°С. Днём столбики термометров поднимутся до отметок 17-22°С, на юге 25°С. В ночь на субботу прогнозируем 2-7°С, на юге 10°С, днём термометры вновь покажут 17-22°С, на юге 25°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 1-3°С, на почве заморозки -1°С, днём 18-20°С. В пятницу: ночью 2-4°С, днём 17-19°С. В субботу: ночью 3-5°С, днём 18-20°С.

В четверг ожидается переменный восточный - северо-восточный ветер скоростью 5-10 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на юге. В пятницу и субботу прогнозируется северо-западный ветер скоростью 9-14 м/с. В Костанае скрость ветра будет ниже, чем по области: в четверг - 2-7 м/с, в пятницу - 7-12 м/с, в субботу - 5-10 м/с.



