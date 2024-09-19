Instagram опубликовал заявление касательно акаунтов для подростков в соцсети. Как несовершеннолетние будут ими пользоваться и что нужно знать родителям, рассказывает Tengri Life.

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Пока данные нововведения будут доступны в США, Великобритании, Канаде и Австралии. Они будут вводиться там постепенно в течение ближайших 60 дней. Далее обновления станут доступными и для жителей Европейского союза, предположительно уже в этом году. С января 2025 года "подростковые аккаунты" в Instagram планируют внедрить уже во всем мире.

Уточняется, что такие профили автоматически получат все уже зарегистрированные пользователи до 16 лет. Так же будет и со всеми новыми аккаунтами подростков до 18 лет.

"Подростки могут лгать о своем возрасте, поэтому мы требуем от них подтверждения возраста в большем количестве мест, например, при попытке использовать новую учетную запись с данными дня рождения "взрослого". Мы также разрабатываем технологию для превентивного поиска аккаунтов, принадлежащих подросткам, даже если в профиле указан взрослый день рождения. Эта технология позволит нам заблаговременно находить таких ребят и устанавливать для них те же меры защиты, что и в настройках учетной записи для подростков. Мы начнем тестировать это изменение в США в начале следующего года", – говорится в заявлении Instagram.

Что изменится

Аккаунты подростков станут приватными. То есть люди, которые не подписаны на них, не смогут видеть их контент и взаимодействовать с ними. Новые подписчики будут появляться только после одобрения владельца аккаунта. Это касается всех подростков до 16 лет (включая тех, кто уже есть в Instagram, и тех, кто регистрируется), а также подростков до 18 лет, когда они впервые регистрируются в приложении.

Также в настройках изменят контент, который будет им рекомендован. Например, видео с драками людей или рекламирующие косметические процедуры им не будут показываться.

Кроме того, режим сна будет включаться с 10 вечера до 7 утра, что позволит отключать уведомления на ночь и отправлять автоответы на сообщения в дайректе.

Подростки будут получать уведомления о необходимости выйти из приложения через 60 минут каждый день.

Еще один момент – в сообщениях будут фильтроваться "словесные издевательства". Instagram обещает "отфильтровать оскорбительные слова и фразы из комментариев и дайректа в запросах подростков".

"Новые средства защиты учетной записи подростковые аккаунты призваны решить такие вопросы родителей, как: с кем их подростки общаются в Интернете, какой контент они видят и правильно ли тратят свое время. Эти средства защиты включаются автоматически, и родители могут сами решать, могут ли подростки младше 16 лет изменить какие-либо из этих настроек на менее строгие", – сообщили в Instagram.

По данным СМИ, "подростки в возрасте с 16 до 18 лет смогут отключать все эти ограничения самостоятельно". Однако, если родители хотят усилить контроль за действиями своего подростка (16+), им нужно просто включить родительский контроль.

Уточняется, что после включения "родительского контроля" родители могут одобрять и отклонять запросы подростков на изменение настроек или разрешать подросткам самостоятельно управлять своими настройками.

Примечательно, что, хотя родители не могут читать сообщения подростков, теперь они смогут видеть, с кем их ребенок переписывался за последние семь дней.

"Родители смогут одним нажатием кнопки запретить подросткам пользоваться Instagram ночью или в определенные периоды времени. Также родители могут просматривать темы, соответствующие возрасту подростка, которые он выбрал для просмотра, исходя из своих интересов", – говорится в заявлении компании.