По прогнозам синоптиков, во вторник, 17 сентября, осадков не ожидается, на западе и севере области - туман в ночные и утренние часы. В среду, 18 сентября, на юге пройдёт дождь, на севере ночью и утром будет туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие два дня по прогнозу - переменная облачность, без осадков.

- В ночь на вторник по области будет 1-6 градус тепла, на востоке - заморозки до 2 градусов ниже нуля, - сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днем ожидаем 14-19°С. В ночь на среду термометры покажут 0...+5°С, на юге +8°С, на севере -2°С. Днём столбики термометров поднимутся до 12-17, на юге до 20 градусов тепла.

В Костанае температуры будут положительными. Во вторник: ночью 3-5°С, днём 13-15°С. В среду: ночью 3-5°С, днём 15-17°С.

В ближайшие двое суток ожидается переменный северо-восточный - восточный ветер скоростью 9-14 м/с. Во вторник периодические усиления до 15-20 м/с прогнозируются на юге, а в среду - на юге и востоке области. В Костанае скорость ветра 17-18 сентября будет в пределах 7-12 м/с.