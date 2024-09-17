С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 триллиона 488,6 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 783,6 миллиарда тенге, солидарной пенсии – 1 триллион 705 миллиардов тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Минтруда и соцзащиты.

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Сколько в стране пенсионеров и сколько они получают

По состоянию на 1 сентября 2024 года численность пенсионеров составляет 2 миллиона 405 тысяч человек.

Средний размер совокупной пенсии на 1 сентября 2024 года составил 131 872 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 275 тенге, базовой пенсии – 42 597 тенге.

Как считают размер пенсии

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются:

трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года;

периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (далее – ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 65 процентам от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2 процента. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 85 процентов от прожиточного минимума. При стаже 30 и более лет она устанавливается в максимальном размере – 105 процентов от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

"Таким образом, чем регулярнее и полнее уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста", - подчеркнули в Минтруда.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

Напомним, в августе средний размер совокупной пенсии составил 132 064 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 436 тенге, базовой пенсии – 42 628 тенге.