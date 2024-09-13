По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье, 14-15 сентября, на территории области осадки не ожидают, ночью и утром на севере прогнозируется туман. В понедельник, 16 сентября, на юге и востоке по прогнозу - небольшой дождь, днём - гроза.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В Костанае в ближайшие три дня будет переменная облачность, без осадков.

- В субботу ночью по области будет 4-9 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - Днём ожидаем 20-25°С. В воскресенье прогнозируем ночью 4-9°С, на юге 12°С. Днём воздух прогреется до 17-22°С, на юге до 25°С. В понедельник ночью термометры покажут 2-7°С, на юге 10°С, на севере ожидаем заморозки до -2°С. Днём будет 12-17°С, на юге 20°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 7-9°С, днём 19-21°С. В воскресенье: ночью 6-8°С, днём 18-20°С. В понедельник: ночью 5-7°С, днём 15-17°С.

В субботу синоптики прогнозируют северный ветер скоростью 5-10 м/с, с усилениями до 15 м/с на юге. В Костанае в это день почти безветрие - 2-7 м/с. В воскресенье и понедельник ветер будет северо-восточный скоростью 9-14 м/с. В понедельник на западе, севере и юге прогнозируются усиления до 15-20 м/с.



