Депутат областного маслихата Динара УТЕБАЕВА подготовила письменное обращение. И лично обратилась к министру транспорта РК Марату КАРАБАЕВУ во время его встречи с населением в Костанае.

- Хочу отметить, что в последнее время в Казахстане очень хорошо развивается дорожная инфраструктура, - сказала депутат. - Но если вы поедете на машине из Астаны в Костанайскую область, то сами увидите, в каком состоянии две республиканские трассы - через Кокшетау и через Атбасар. По кокшетауской трассе невозможно ехать, буквально на днях я там была. Через Атбасар можно, но трасса сильно загружена фурами и здесь ежегодно погибает много людей. Костанайская область - приграничный регион. У нас не тот регион, который можно оставить без внимания. Но почему у "КазАвтоЖола" такое отношение к нашему региону? Нам нужны такие же широкополосные магистрали, как в других областях.

Утебаева передала министру транспорта письменное обращение.

- Не совсем согласен с вашим утверждением о том, что к Костанаю как-то плохо относятся, это не так, - ответил Карабаев. - Более того, текущий объем финансирования ремонта дорог говорит прямо об обратном. Я не могу понять, почему из Кокшетау невозможно доехать. Если я правильно понял ваш вопрос: "Почему в других регионах есть четырехполосное движение, у вас нет?". Но до Рудного у вас тоже 4 полосы, правда, дорога тоже требует ремонта.

Марат Карабаев сообщил, что проезжал по дороге через Кокшетау, а через Атбасар пообещал проехать в субботу.

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- Дорога Астана-Атбасар-Костанай есть в наших планах, мы сделаем там 4 полосы движения, процесс этот начнется в 2027 году, к этому времени мы готовим документы и ищем финансирование, - сказал министр. - Поскольку в текущем году мы завершаем строительство четырехполосного движения между Астаной и Алматой. Есть у нас начатые проекты из Кызылорды до Жезказгана. А если посмотреть на трассу из Караганды до Жезказгана, то ваши дороги намного лучше, поверьте. То есть, у нас есть приоритеты - какие дороги ремонтировать первыми.

Директор костанайского филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Андрей ГОРВАТ тоже прокомментировал слова депутата:

- По поводу дороги на Кокшетау - осталось там отремонтировать 28 км, конкурсные процедуры проведены, на следующий год работы будут полностью выполнены. Это от Сарыколя 15 км и до границы еще 13 км. Если говорить о дороге в сторону Петропавловска, то в текущем году асфальт там будет сделан.

Фото Георгия ГОВОРОВА

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